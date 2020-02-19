丹麥「扭曲的橋樑」 以超現實姿態與自然共存

德國哲學家弗里德里希．尼采（Friedrich Wilhelm Nietzsche）曾言：「對待生命你不妨大膽冒險一點，因為總有一天你會失去它。倘若這世界上真有奇蹟，那只是『努力』的另一個名字。」丹麥頂尖建築團隊BIG（Bjarke Ingels Group）為全球最受矚目的建築巨星，創辦人Bjarke Ingels是建築界的思想領袖，更是時代的佼佼者。

他憑藉革命性的創新與思辯，在時代的激流下，秉持努力不懈的精神，一再突破建築極限；從能源消耗、生態驟變、社會公平、世代變遷等議題的發展歷程，挖掘建築背後的價值所在，締造出前所未有的建築奇蹟。

2019年，BIG首度踏上挪威，在Jevnaker的Kistefos藝術公園裡建造一座橫越河流、如橋樑般的藝術館──The Twist，其透過「扭轉」的力量克服種種技術難題，打造出鏈接人、藝術與自然的顛峰之作。

以「扭轉」姿態交織人文與自然

設計之初，建築師發現河流的兩岸有明顯的地勢差異，如何在量體的佈局設計裡達到一定的平衡，並有效解決兩邊高低落差，成了設計的首要挑戰。

因此，BIG建築團隊將佔地1,000平方公尺的美術館，構思成一座「可居住的橋樑」，透過有機流動的曲線，以超現實的「扭轉」姿態橫跨 Randselva河，連接起兩端草木橫生的河岸，不僅完整了貫穿文化路線，也為Kistefos公園帶來全新的藝術體驗。

如同大型雕塑品般的建築量體，幾近90度的扭轉造型，採用了參數化設計，精準分割每一個節點，同時運用40公分寬的直鋁板打造出雙曲線的幾何結構。而建築表面清晰的螺紋，則運用片片疊合的扇葉排列，讓線性在硬朗及柔和之間細膩轉換，形構極具戲劇張力的視覺美感，藉此呼應「藝術雕塑」的母題。

此外，從自然環境的觀點切入，The Twist也因「扭轉」的型態，得以從地勢較低的森林河岸，延伸至北部抬升的山坡地帶。建築師特地於兩端都設置主入口，創造出16公尺長、綿延不斷的景觀路徑，讓遊客能穿越這座鋁塑鋼橋，在綠樹和河流的過渡，到達雙層樓高的展示空間。

為了進一步接近自然，北側盡頭架構了一道9公尺的人行天橋，使美術館成為當地景觀和地理的一部分，進而描摹出沉浸式的情感體驗，建立起人與自然和諧共榮的繫帶。

運用借景手法 體現藝術的「再創造」

依循建築獨特的結構造型，The Twist內部也發展出別緻的空間特色。BIG建築團隊大面積使用隔熱玻璃，並貼上抗UV薄膜，藉以保護藝術品不受太陽光和輻射的傷害，而橫幅展開的玻璃立面，由南向北的開窗方向，隨著結構脈絡緩緩上升，最終彎曲形成25公分寬的天窗，為博物館內部帶來了不同的光照氛圍。

延續建築「扭轉」的概念，空間以白色8公分寬的杉木板條，密密鋪陳天地壁，營造出深遂而延續的視覺感受，當光影迤邐聚焦、發散，讓人彷彿繾綣在白色的美麗漩渦中。

此外，因應自然光線的變化，建築師以「借景」手法順勢規劃出三個與眾不同的藝廊，模糊藝廊與公園的界線，促進藝術與自然的雙向交流，賦予不可言喻的審美享受。位於北區的展廳，善用迎光面的優勢，予以此地寬敞的空間和全景視野；光線昏暗的南畫廊，則採用人工照明營造浪漫悠閒的情調；存於兩端之間的中段區域，享有得天獨厚的天窗美景。

透過劃分、合併、重組三位一體的藝術編程，完美展現「藝術再創造」的無限可能，也觸發觀者情感上的精純及共鳴。沿著玻璃樓梯循序來到地下樓層，鋁製的寬廣地面貼合於下方河流，讓遊客能在光與晶瑩流水的折射下，感受潺潺水流的抒情律動。

（陳寬茵）

文章來源：設計王

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