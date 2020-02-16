隈研吾打造雪梨新地標 繁忙都會的棲息鳥巢登場

工商時報 數位編輯
圖／KENGO KUMA AND ASSOCIATES提供

外如鳥巢，內如蠶繭，澳洲新興的複合娛樂中心「The Exchange」坐落於融合美食餐廳、購物中心、品牌旗艦店、影視娛樂等多元時尚的觀光聖地Darling Square，在日本知名建築大師隈研吾操刀打造下，運用圓弧形木材圍繞蔓延，以自然有機的溫暖力量打造出壯觀的打卡地標。

融合大自然與建築的剛毅力量 木質緞帶纏繞流動生命力

The Exchange 作為隈研吾跨足澳洲的第一個建案，他以澳洲郊區欣賞到的自然景致為靈感，融合大自然與建築的剛毅力量，延續其一向愛用的自然素材，將環保永續的科技木材如緞帶般層層纏繞，打造出木質帷幕的外牆，一路延伸至街道作為遮蔭的涼亭，在堅韌中展現能屈能伸的柔軟生命力。

同時這種設計也為建築打造出天然屏障，避開強烈的日照直射，光線可藉由木材的縫隙自然流洩而下，過濾舒適的採光，讓整體空間更顯舒適愜意。隈研吾及其設計團隊將The Exchange定義為一座鳥巢，希望它可以為繁忙都會帶來一處自在喘息的充電站，讓人們得以在其中悠閒的小憩，靜靜感受城市中自然慢活的休閒步調。

圖／KENGO KUMA AND ASSOCIATES提供

複合式生活機能 打造專屬都市人的自在憩所

位於雪梨的達令港，長期以來都是匯聚人流及貨運的重要商業中心，以「貿易」與「觀光」作為核心價值，The Exchange的落成無疑代表著此作新興城區的發展地標。曾擔綱多項社區營造的建設推手，隈研吾也希望透過The Exchange的建案創造一種「新型態的建築」，從2016年開始打造，歷經三年的興建終於在去年落成開幕，六層樓高的The Exchange 作為一個多功能的複合空間，內部融合美食餐廳、購物商場、鮮食市場、辦公室、圖書館、托育中心等等，飽含豐富多樣的生活機能，並且透過無方向性的設計，實現開放的建築型態，廣納周遭人流自由進入，將土地、自然與當地人文強而有力的串連，為雪梨這個重要的城市樞紐帶來嶄新的發展與活力。

圖／KENGO KUMA AND ASSOCIATES提供
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（Yun）

文章來源：設計王

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