享受文青閱讀之旅！精選 4 間日本特色書店

「TSUTAYA BOOKSTORE信義店」開幕了！這間日本連鎖書店為什麼如此火紅？原來是當地影音集團 TSUTAYA 在2011年於代官山的「蔦屋書店」曾替日本開創傳統書店的改革之路，簡樸清雅的建築空間、現代都會的品味質感、城市森林般的座落地點等，當時被全球許多背包客列為東京必去的觀光熱點，代官山蔦屋書店聲名遠播，甚至曾和比利時 Cook & Book 並稱為世界最美 20 間書店之一。

TSUTAYA 與蔦屋書店的特色在於結合全方位的生活提案，包含販售精美文具、獨特文創商品與生活雜貨，更延伸出其他相關產業的店面門市，像是二子玉川「TSUTAYA ELECTRICS 蔦屋家電」，還有 TSUTAYA 首次將書店與咖啡館一體化的六本木「TSUTAYA TOKYO ROPPONGI」，帶著日式優雅品味的創新跨界，深受日本在地讀者的推崇，進而帶動台灣遊客旅日「朝聖」。

目前以消費族群來解析，屬於蔦屋書店體系的 TSUTAYA BOOKS 有著較為高端質感的都會品味；而 TSUTAYA BOOKSTORE 則以年輕族群為主軸，較為強調它的複合性，像是台北信義店的 TSUTAYA BOOKSTORE TAIWAN 即是和六本木店相當類似的 Book & Café 風格。

除了位於台北的「海外一號店」，編輯更精選其他著名蔦屋門市，提供給喜歡飛去日本旅遊的網友們參考，到書店前記得拍張照打卡做紀念唷！

1. 東京旅行必去：TSUTAYA BOOKS 代官山 蔦屋書店

代官山「TSUTAYA BOOKS 蔦屋書店」位於複合型文創商圈 Daikanyama T-SITE 之內，這裡以三棟蔦屋書店為核心，再加上戶外綠意花園 Daikanyama T-SITE Garden，串連出愜意而充滿文青質感的環境氛圍。此外，建築立面的 T 字造型是由英國建築事務所 Klein Dytham architecture 和日本平面設計大師原研哉的跨界合作，呼應著當地區域的 Daikanyama T-SITE 與 TSUTAYA 的品牌意義。只要來到代官山，蔦屋書店必然是旅客的首選之一。

2. 文具控最愛：TSUTAYA BOOKS 函館 蔦屋書店

函館店延續代官山店綜合型、多元化的營運方針，但與之不同的是，函館店不像代官山店橫跨三棟建築物，而是單棟兩層樓的橫向設計，對於位處北海道寒帶的函館地區民眾來說，不用離開溫暖的室內空間是一大福音。雖然地處偏遠、也沒有直達的大眾交通工具，但不論是平日或假日，總有許多喜愛閱讀的人們群聚，齊全的文具商品及紙膠帶也相當吸引人；此外，書店時常舉辦文藝沙龍及親子活動，像是咖啡音樂講座、自由報名的書評，甚至還有為男性開設的甜點教學課程。

3. 二手書愛好：TSUTAYA BOOK GARAGE 福岡志兔

2016年夏季 TSUTAYA 集團最大規模的二手書店「TSUTAYA BOOK GARAGE 福岡志兔」，新書加舊書一共約 55 萬本，指標分類上紅色為新書、綠色則為二手書。室內空間呼應 GARAGE 之意，呈現較為粗獷的美國西海岸車庫木質感。

4. 台北文青好去處：TSUTAYA BOOKSTORE TAIWAN 信義店

位於台北統一時代百貨 5 樓的「TSUTAYA BOOKSTORE 信義店」是 TSUTAYA 集團的「海外一號店」。代官山與函館蔦屋書店內有星巴克，而台北信義店則找來日本咖啡餐飲集團 CAFE COMPANY 旗下品牌 WIRED TOKYO，讀者可以一邊享受咖啡、一邊挑選書籍，呈現宛如身在日本的空間氛圍。店內販售書籍約 1.5 萬冊，包括中文暢銷書籍、雜誌 1 萬冊，並從日本引進日文書籍、雜誌 2 千冊，外文書 2 千冊等，還有UHD、藍光、DVD等影音商品。

從書架、商品陳列與木質感空間，皆可體驗濃厚的現代日式品味，喜歡日本生活雜誌、雜貨小物或咖啡店愜意氛圍的人，可以選在書店一角好好坐下來品味 TSUTAYA 的文青魅力。

（Bryan）

文章來源：設計王

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