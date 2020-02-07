融合奢華與潮流 來自世界各地的LV快閃店！

隨著近年電子商務快速興起，實體商店的經營模式逐漸式微，進入了「零售末世」的時代，然而在這樣的衝擊之下，一種全新的零售模式概念「快閃店（Pop-up Store）」異軍突起，藉著新品的推出，結合創意、藝術和跨界合作，詮釋出一種新穎獨到、不同於以往的消費體驗。其不拘泥於固定的形式，在限定的期間內釋放無限可能，不僅打破實體和虛擬之間的界線，極具品味個性的店面設計，也成功搭上社群媒體的熱潮，引發消費者自然的口碑效應。

LVMH首席財務官Jean-Jacques Guiony表示：「快閃店『反傳統』零售的做法，是推動創新的主要途徑，它增加了買賣之間的彈性，賦予客戶意想不到的驚喜。光是去年，Louis Vuitton就創造多達100間的快閃店，透過不同主題和佈置，配合新推出的限定產品，完美體現『因地制宜』的特色空間。」 從紐約、倫敦、東京到臺灣等全球各大城市，Louis Vuitton以勇於嘗試的精神，延續前衛優雅的時尚視野，帶來一間又一間華麗精美的潮流快閃店。

2018 Louis Vuitton 秋冬系列：日本東京快閃店

因應日本「公仔文化」的盛行，位於東京澀谷區的2018 Louis Vuitton秋冬系列快閃店，特地邀請日本當代藝術大師田名網敬一、新加坡知名設計師Theseus Chan、日本時裝新銳山縣良和，以及多次與時尚品牌合作的日本藝術家安野谷昌穂，四位重量級設計師合力為Louis Vuitton打造吉祥物──「Vivienne」。

兩層樓高的建築頂著Louis Vuitton耀眼的皇冠，以極具潮流感的螢光黃貫穿全室，融合精品與流行藝術的元素，同時綴以不規則的鏡面巧思和大型公仔，引人從虛實交疊的架構中，感受空間的魅力及趣味性。

擷取快閃店限時、限量的特性，2019春夏男裝系列Louis Vuitton東京快閃店更以「抽號碼牌」的飢餓行銷模式，每日只限1000人進場，不僅成功控管來客量、維持良好消費品質，標誌性的絕美玻璃屋建築也帶來一波打卡熱潮。此次店面的設計概念，Louis Vuitton將時尚界的秀場文化轉譯至空間設計，把秀場模特化為一座八公尺高的巨人雕像，橫貫於雙層樓建築的中央，其散發著彩色的金屬炫光，與玻璃帷幕上的繽紛Louis Vuitton圖騰相映成趣，完美符合日本街頭潮流的審美認知。

2018秋冬女裝系列：臺灣快閃店

2018秋冬女裝系列快閃店豎立於Bellavita寶麗廣塲，設計靈感來自於Louis Vuitton經典的「旅行硬箱」，清澈通透的透明玻璃，搭配上黑白千鳥格印花作為裝飾，空間以優雅雋永的設計筆觸，重新演繹秋冬女裝的精緻細節，同時突顯繽紛斑斕的文化色彩，向流麗懾人的「法式風格」致敬。

2019秋冬女裝系列：臺灣快閃店

2019秋冬女裝系列快閃店前衛大膽的水管造型，靈感來自法國最具指標性的當代建築──龐畢度中心（Centre Georges Pompidou）。簡潔俐落的線條、華麗張揚的鮮紅色，佐以80年代的復古元素及工業風格，這一座充滿驚喜的展場闡述了對於時尚的遠見，同時也開啟時尚設計與巴黎歷史文化的迷人對話。

2019 Louis Vuitton 春夏系列：倫敦快閃店

身兼Off-White品牌創辦人、音樂製作人的美國時尚設計師Virgil Abloh，自2018年擔任Louis Vuitton男裝藝術監督後，便屢屢在時尚圈創造話題，翻轉Louis Vuitton的品牌印象。而Virgil Abloh結合Off-White式的潮流元素與Louis Vuitton的奢華基因，首創的SS19男士系列於2019 Louis Vuitton春夏系列的倫敦快閃店正式亮相。

坐落於倫敦梅費爾區的店面，以奇幻電影「綠野仙蹤（The Wizard of Oz）」中「黃磚路（Yellow brick road）」的片段為靈感，透過色彩絢麗的霓虹燈、光稜鏡、螢幕面板，以及華麗的絨毛內飾，鋪敘出罌粟花田的迷人景緻，期望喚起品牌「旅行藝術」的精神，讓觀者化身成綠野仙蹤裡的桃樂絲，從奇妙魔幻的層層場景中，獲得非同凡響的消費體驗。

此外，主展區如同閃耀著五彩光芒的玻璃方盒，搭配豐富多元的夢幻商品，也呼應了Virgil Abloh對迷幻音樂的美學思考。

（陳寬茵）

文章來源：設計王

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