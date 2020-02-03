5招聰明隔間法！創造多功能用途與大容量收納

近年來「開放空間」已成為居家格局的主流，不僅能為小坪數釋出更多的利用空間，也讓豪宅別墅看起來更加恢弘大器。除了一般無隔間的設計，透過雙面櫃、透明玻璃、拉門等的設計手法取代傳統厚重實牆，帶來輕盈透亮的質感也是不錯的選擇！接下來就讓擅長格局配置和收納規劃的一研室內設計，教你5招聰明隔間法，並加入時尚新穎的現代元素，創造美型又實用的居家空間！

第一招 雙面牆作為隔間使用

設計師以一道不做滿頂的雙面牆劃分客廳與書房，並採用細緻的銀狐大理石紋路鋪陳，低調展現優雅的人文氛圍。作為客廳一側利用深色木作襯底，打造富有層次美感的電視主牆，另一側書房則運用層板、門櫃歸整出豐富多元的收納及展示機能。

此外，臥房也可使用雙面牆概念劃分卧眠區及更衣室，並以木質元素及人造燈共構溫馨沉靜的休息空間。卧眠區主牆以線條溝縫設計創造細節，運用寬窄不一的切割手法帶來多變的視覺效果，中間特意挖空設置平台，能當作電視主牆或是放置藝術品增添整體人文美感；牆體另一面規劃開放層板，讓屋主擁有多重的收納空間放置衣物、包包。

第二招 善用電視矮牆隔斷區域

顛覆傳統順著牆體打造的電視主牆，設計師大膽利用矮牆分隔區域，讓自然光線及空氣得以恣意穿透，創造明亮軒敞的感受之餘，電視主牆與後方滿版書櫃間的距離亦可彈性作為多功能空間的用途。在造型設計上，電視主牆利用內凹設計，形塑前衛俐落的質感，並於前方設置簡約的黑色機櫃，整體展現出現代感十足的生活面貌。

第三招 玻璃隔間創造空間放大效果

位在客廳後方的書房採用透明的玻璃隔間，不僅延伸橫向視覺比例、減少縱向的壓迫感，也化解零碎空間的問題；此外，玻璃隔間也能有效阻隔噪音圍塑寧靜悠閒的閱讀氛圍，並賦予屋主一覽無遺的室內全景，藉由這樣的設計手法重新凝聚空間，使公領域成為與家人絕佳交流互動的環境。

第四招 採用透明拉門營造輕盈質感

以極具穿透感的鐵件玻璃拉門擘劃場域，藉此化解實牆的厚重感，也讓窗外自然光能灑進室內深處，打造明亮開闊的空間表情。此外，側邊一路從客廳延伸至書房的木作牆面，兼具收納及視覺引領的作用，達到空間一致的連續性。

第五招 鏤空展示架增加展示及收納功能

除了以牆面作為隔間，也可運用鏤空屏風詮釋隱約遮蔽效果，並在半腰處設置長形櫃體，打造出具有收納及展示機能的雙邊展示櫃。設計師透過不規則幾何設計的白色展示架，營造趣味多變的視感，擺上屋主的品味蒐藏，成就一端美麗的居家風景。

（Dannie）

文章來源：設計王

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