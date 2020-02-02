不壓迫的夾層設計！創造10 坪小空間的滿分生活

面對狹小的居住空間，坪數運用就和小資族的投資理財一樣，需要錙銖必較，如果規劃得宜，微薄薪水也能存到大錢，而妥善利用室內空間，小公寓也能擁有滿分生活！在空間不足的情況下，即便努力斷捨離後一樣需要基本的收納、用餐、睡覺等生活場域，但台灣建築事務所 Phoebe Sayswow Architects 卻能賦予空間更豐富的機能。

位於台北市 10 坪左右的迷你公寓中，設計師發揮創意運用夾層與階差在同樣的坪數創造更多空間，不僅擁有寬敞的寢室，從客廳、餐廳、廚房到獨立衛浴一應俱全，還有滿滿的收納系統。

一般夾層設計最怕壓迫問題，但此案運用錯層與階差創造出不論上層或下層都能站立的空間。僅 10 坪的公寓內部分為三個層次，入門後鋪陳淺木地板的空間設計成入口齊平的客廳區域，往內走兩階向下的階差改鋪上白色方磚和粉色填縫劑，下沉的階梯化身天然的座位，擺放活動桌就是用餐空間；為了強化小宅的靈活性，在客廳與餐廳的交界設計一個裝有滑輪的白色階梯直通夾層寢居空間，大面的落地玻璃拉門創造絕佳的採光，替室內帶來良好的照明。

在空間有限的狀況下發揮最大的收納效益，設計師將電視牆面做了整體櫃面，從門口的樺木網格延伸到餐廳區的櫥櫃，再向上延伸變成寢室的衣櫥，將收納機能統一起來後既實用又不佔地坪；下沉區的另一端的拉門內是一套完整的衛浴設備，延續清爽白磚與粉紅填縫的設計，讓浴室顯得可愛又俏皮。

（Angie）

文章來源：設計王

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