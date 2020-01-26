來趟鐵道輕旅行吧！6間必去星巴克車道型特色門市

春節連假已經過了一半，你還沒有出去走走散散心嗎？如果還沒有，不妨來趟鐵道之旅，到車站周圍的景點逛逛，累了就到鐵道咖啡店啜飲咖啡，度過慵懶愜意下午！目前星巴克總計有25間車道型門市(Drive-Thru)，提供不需下車便可點餐，並快速將咖啡帶著走的便利服務，同時各有特色的門市設計，讓大家能稍微休息一下四處走走，補充體力、舒緩身心。以下就幫大家彙整幾間車道型特色門市，提供大家參考。

新莊思源門市

外觀為斜屋頂不規則的立體設計，搭配室外8公尺高的立招LOGO，在車流不息的思源路上特別引人注目。門市外觀特別挑選強調自然木紋的灰階色設計，外牆則運用石頭噴漆與黑色塑鋁板腰板分割，搭配大面積的落地窗，引入充足光線，消融陰暗。內裝吧檯則採自然木質，整體呈現簡潔而俐落的觀感。沿著樓梯上2F，在自然觸感的水泥牆牆面上畫上一道咖啡花的圖案向上延伸，增添了軟性氛圍。

Info

地址：新北市新莊區思源路448號

電話：02-29900155

營業時間：(一)~(日) 07:00-22:00

竹北自強門市

新竹第一間車道型門市，位於竹北市自強南路及成功八路交叉口，建物外觀以高質感木紋烤漆隔柵、黑綠色石材為主要的建築材質。走進門市，室內以黑色、柚木木紋為主要色彩元素，木紋格柵呈現於天花板，以垂直、水平、斜面縱向交錯網絡而成，並從壁面延續而下，立即感受到整座大型造型天花的所散發出的質感與氣勢。此家門市以罕見、具藝術感的ㄣ字型吧檯呈現，壁面更挑選強調咖啡果樹的採收、篩選、包裝及運送等過程的藝術圖畫。另一面牆面則是以手繪各式咖啡烹煮器具來呼應搭配，讓整體設計彷彿置身於森林咖啡學園之中。

Info

地址：新竹縣竹北市自強南路182號

電話：03-6583844

營業時間：(日~四) 06:30~22:00 (五~六) 06:30~22:30

竹南門市

竹南門市是苗栗縣目前唯一的車道型門市，外露鋼骨的主樑外觀結構，搭配未刻意粉光的外牆外飾深色油漆面，簡潔洗鍊。室內客席區設計分為靠窗區以架高平台搭配沙發，營造溫暖而舒適氛圍，其餘座位以兩張會議桌為軸心，配合木質咖啡椅及部分高腳椅，起伏有變的座椅配置使空間立體化及多樣性選擇。搭配三面落地玻璃採光明亮，暖暖冬陽透過窗外照射進座位區，讓門市營造溫暖舒適氣氛。

Info

地址：苗栗縣竹南鎮環市路二段112號

電話：037-464157

營業時間：(一~日) 07:00~22:30

市政門市

首次進駐台中市中心的車道門市，不僅呼應鄰近台中歌劇院的現代感與大片綠地，門市特別以搶眼、極簡的三角幾何造型作為獨棟造型外觀，並在表面細膩地使用白色石頭漆噴法處理，牆面切割大大小小不規則的開口形狀，透過鏡面反射光芒進入門市，讓建築設計能更融入當地環境之中。內部裝潢部分，巧妙利用像藝術品般的燈飾及古銅暖色系陳列架由低至高的線條交錯，精心營造出如同在博物館中享用咖啡般的感受。

Info

地址：台中市西屯區市政路581號

電話：04-2258-3701

營業時間：(一~日) 07:00-22:30

嘉義民雄門市

為嘉義縣民雄鄉首間車道型門市，具有宛如歐風教堂外觀，走進室內，從大片落地窗灑落的陽光，搭配尖型挑高屋頂與深淺交錯的木質風格，獨具氛圍。擁有15個汽車車位與U型點餐車道，成為旅途中繼站新景點。

Info

地址：嘉義縣民雄鄉建國路一段235號

電話：05-2268724

營業時間：(一~日) 07:00-22:00

洄瀾門市資訊

洄瀾門市建築外觀由建築大師隈研吾設計，秉持「循環經濟」之環保再生理念，以曾駐足過紐約、巴爾的摩、馬賽、巴塞隆納等世界各大城市碼頭的29個貨櫃為主體堆疊打造出倒金字塔型的四層建築，賦予貨櫃新生命。門市外牆更將每個貨櫃都標記了獨特的符碼，記載著過往航行全球的承攬運送故事，是每個貨櫃的專屬履歷，在品味咖啡的同時彷彿跟著貨櫃進行了一趟獨特的旅程。

Info

門市地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段505號

門市電話：03-8420014

（May）

文章來源：設計王

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