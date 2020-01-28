原來如此！4種令人驚豔的空間放大術

您曾經有家裡怎麼那麼小的念頭嗎？其實許多時候，常常是因為個人習慣、收納空間過於分散甚至是動線不流暢所導致的，坪數大小往往不是最大的問題，那麼你一定會好奇，到底有哪些方法可以使空間放大的呢？以下為住宅美學為您所彙整的4種實用空間放大術，讓我們一同來學習設計師怎麼做吧！

以天地壁決勝負

20坪的空間也能看起來十分寬敞舒適！在「小清新」的設計案裡，芬格空間設計事務所不管在客廳還是廚房皆採用連接天地壁的收納空間，除了產生視覺上的一致性外，亦有助於保留室內乾淨流暢的動線，進而滿足屋主對收納的需求，並創造放大空間的優良效果。

強調自然採光

光的影響甚鉅，有的設計師甚至認為沒有好的採光的房子千萬不要買，由奇拓室內設計所規劃的設計案「超線」，利用大面積的長窗將自然光引進室內，明亮而清澈的設計在自然光的映襯下，也具有放大空間的作用。

玻璃拉門的妙用

越來越多設計案為了避免屋主對開放式廚房油煙的疑慮，於是常以輕隔間的方式達到分隔空間的效果，由宇肯空間設計有限公司所規劃的30坪舊宅新妝的設計案中，採用鋼鋁系統玻璃門，將廚房與餐廳作出簡約而好看的劃分，玻璃通透明亮的感覺與可自由伸縮的拉門，皆是放大空間的利器之一！

模糊廚房與客廳的界線

模糊空間的使用也能放大空間！由正工設計所規劃的台中-呂宅，藉由廚房中島櫃的延伸，打破廚房與客廳的隔閡，讓屋主一家人的生活重心從客廳延伸至廚房，客廳後的房間也以玻璃作為輕隔間使用，通透的設計不僅好看，還能增進彼此間的情感。

（Matt）

文章來源：設計王

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