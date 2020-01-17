我的家亂得好可愛！用開放式設計養成收納好習慣

成功的空間應該是襯托生活的背景，藉由專業設計師以屋主使用習慣為基礎，規劃出能用起來順手外，還能培養更優質生活習慣的居家空間。

許多家庭絕對都會面臨到「雜物收納」的問題，不論是在客廳、廚房、餐廳還是私人寢居，都必須要擁有各種家電與生活用品的放置空間。雖然現代室內設計會盡可能的幫屋主製作方便收納又美觀的櫃體，像是門片收納或者儲藏間等等，但不懂得收納技巧，即便將東西放在看不見的位置，久了也會蔓延開來，變回以往凌亂的樣貌。

要改掉生活中的壞習慣，就從「開放式設計」開始！

公共區域使用無門片的格狀收納或者層架，可以降低櫃體的壓迫感，像是需要大量收納的小宅中，好好利用電視牆面設計整面開放式置物空間，將書本雜誌以及各種平常鮮少用到的物品分層擺放，為了美觀好好整理雜物。

餐廚區域也有大量的碗盤鍋具等器皿需要妥善儲藏，根據餐具的種類與數量，可以選擇複合式的設計，把洞洞板、層架與封閉收納整合起來，讓日常生活用品變成裝飾。簡約的淺木搭配黑或白的空間基調，把過去想要藏起來的居家用品和玩具收藏大方擺出來，學習妥站收納秀出自己的生活品味。

（Angie）

文章來源：設計王