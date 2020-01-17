居家創意fu收納掌握4步驟 斷捨離高效率

為迎接農曆年節，民眾把握年前最後2個周末大掃除，「收納」成了大掃除最重要的一環；Boxful收納達人葉瑜娟表示，除了斷、捨、離減輕環境負擔外，收納物品只要掌握「下架」、「篩選」、「分類」以及「上架」4步驟，即能以最省時、有效率的方式，讓居家環境煥然一新、整整齊齊過好年。

堆了一年的雜物，有用、沒用的東西全混再一起，葉瑜娟表示，民眾大掃除前不妨先做「空間想像」，例如，客廳視覺空間要寬闊、書房要有個人色彩的書櫃擺飾等，有目標整理會更有動力；此外，葉瑜娟建議，收納箱、架，宜打掃除完再添購，避免用不上，體積龐大的箱子反而成了居家空間的負擔。

著手收納時，不論凌亂的書桌、書櫃或衣櫃，葉瑜娟表示，首先是做「下架」的工作，將所有東西先拿下來，當這個東西握在手上時，有沒有「怦然心動」的感覺，正是篩選過程中決定「要」、「不要」的關鍵抉擇，這就是收納時最重要的斷、捨、離，減輕雜物最好的方法。

收納的第三步是分類，葉瑜娟以衣物為例，篩選後「要」的衣物分冬天大衣、毛衣、牛仔褲、長短襪等來分類，並依使用頻率、個人喜好來「上架」，一般來說，厚重長大衣放衣櫃左邊，並依長、短度逐漸向右擺放。

對居家空間不大的民眾，收納時可能發現部分季節性用品很占空間，如電風扇、暖爐、潛水用具等，葉瑜娟建議，可以運用住家附近的迷你倉儲做擺放，讓居家生活更有品質。

對於有收納箱、收納架需求的民眾，生活市集公關總監黃偉東透過大數據剖析發現，春節前1個月收納用品銷售最暢旺，其中，以承載重物的收納架、附滾輪的大型收納箱最受歡迎。

黃偉東表示，近1個月收納類熱銷王是MIT製造的置物架，廣受民眾青睞是因為安裝步驟便利且支架穩固，單層可載重50KG，層架以焊接點連接，不會輕易鬆脫，且有不同尺寸的層架可供挑選。

黃偉東觀察，國人偏愛透明面板、前取式開口的收納箱，不僅收納物品一目了然，方便堆疊，還有方便移動的滑輪設計，近1個月銷量較前月成長6成。

（中國時報 洪凱音）