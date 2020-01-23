比設計旅店更時尚 西班牙學生宿舍很復古

已經出社會的你是否常常會回憶起學生時期外宿的經歷，不論是與同學好友在外租屋，或是住在學生宿舍，相信那些難忘的記憶都是來自於和別人共同生活的點滴， 但對於宿舍和租屋處的環境，或許只能達到擁有自己的床、沙發和基礎家具，空間肯定談不上什麼設計，但反觀歐洲則是希望提供更好的住宿環境給來自世界各地的學生。西班牙兩間 TSG CAMPUS 色彩設計團隊 Masquespacio 操刀的學生宿舍，則用大膽色塊結合工業復古風情，打造比設計旅店更時髦的住宿空間。

分別位於巴賽隆納 Marina 和 Puble sec 地區，但都擁有超寬敞的亮黃色吧台作為門面，開放式的吧台設計靈感來自於海灘酒吧，明亮且熱情的氛圍符合學生的活力，改變傳統學生宿舍只做到基礎生活機能的陋習，這兩間宿舍不僅在設計上帶入大膽色塊和 70 年代的復古工業感，內部還規劃泳池、遊戲區、閱讀區，還有隨處可見的沙發休憩空間。寬敞的腹地擁有 500 間住房，考量到某些住客並非單純的學生身份，在設計時即將學生宿舍定位成生活、工作與學習的分享園地，把設計旅店的經營方式落實到住宿空間中，看到這種超有設計感的學生宿舍，都想再上一次大學了！

（Angie）

文章來源：設計王

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