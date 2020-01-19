快來學學！ 5 種讓居家生活更有品質的實用技巧

追求高質感的生活是許多人內心所嚮往的，不過常常考量預算或時間有限，讓我們少了熱忱將自己的家變得更好。其實呢所謂的高質感生活並非是追求雕龍畫棟或華美昂貴的室內裝飾，而是轉變我們的心態，在對的地方進行適當改造，就能減少走冤枉路、避免花了錢達不到預期的效果，以下為您彙整 5 種讓家看起來更高貴的技巧，快來學起來吧！

收拾整齊

保持乾淨聽起來很容易，實際上人幾乎都有惰性，只要沒有養成習慣，常常有各種理由推託，以至於原本整齊如新的環境漸漸變成東西堆積、凌亂不堪的場景。因此若你渴望一個優雅的家，不妨時時提醒自己常保桌面、開放式層架上的整齊，隨時收起那些亂放的碗盤、衣物，保持室內乾淨，高貴感自然就會產生。

選擇安全的色系

為了和他人與眾不同，有些人會以多種顏色的搭配，藉以形塑出具個人化色彩的空間，不過畢竟我們不像設計師那般專業，顏色搭配地不好反而容易造成反效果。因此，為了避免這種情形，不妨以較安全的中色系，如黑、白、灰、棕等色調為主，再搭配一絲綠意點綴，就能改善空間給人的感覺，營造更雅致的優雅調性。

在牆面動手腳

素面牆看起來雖然清新簡約，但這並不代表禁止我們在家中牆面做文章，對一般人來說，簡單擺上自己喜歡的裝飾畫、喜愛的歌手海報甚至老舊鏡面所打造出來的主題牆，不僅能大方展現出獨特的品味，也能創造更豐厚的層次，讓家看起來更有質感。

講究的燈光配置

基於採訪過許多設計師的經驗，最讓我印象深刻的不是那些個性鮮明的作品，而是其中一位設計師說過：「沒有好的採光的住宅不要買。」不過就算有絕佳的採光，洗鍊的燈光配置也很重要，針日常生活空間的性質，以各式各樣的吊燈、壁燈、崁燈進行重點加強，讓光的演繹成為家最動人的美學因子，進而創造更好的視覺效果，也是賦予家更有質感的一種方式。

在細節佐以金屬點綴

有故事的室內空間往往需要在細節中著墨，若你渴望將家的質感往上提升，不妨在細節處動點巧思，選擇具金屬質感的元素加以妝點，比如說在桌子、架子上可以擺些具金屬光澤的花瓶或燭台，甚至在櫃體中選用具金屬光澤的塗料或把手，比例不需太多就能有效提升空間尺度，進而豐富居家風格的內涵。

（Matt）

文章來源：設計王

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