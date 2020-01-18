越南窄屋新視野！苗條老建築變身現代透天宅

不讓曼谷專美於前，近年來越南也躍升國人喜愛的旅遊勝地，去過的旅人除了對於美食、咖啡和自然美景讚不絕口之外，不得不提到越南建築的美。隱藏著法國殖民色彩，越南緊密排列的苗條建築多半帶著一點歐式風格，和日本一樣的土地私有制度，必須先買地才能蓋房的規定創造越南住宅瘦長的建築特色，也因為沒有地震，所以大多都用空心磚搭建而成，不過世界各地的老屋都面臨結構問題，格局規劃早已不符合現代人的居住生活。不像台北一樣進行全面都市更新，越南設計團隊 23o5studio 以個案處理的方式創造路面寬度僅四米窄屋全新的視野！

為因應氣候悶熱的越南，建築必須要對流通風，而這樣的設計多半會增加自然採光，在光與空氣皆被的狀態下，同時也利於室內植物生長，這也是為什麼許多越南建築總是將大量的植物錯層設計在居住空間裡；從人的層面去思考，傳統設計缺乏公共空間的概念，設計團隊打破傳統隔層概念，用鐵建樓梯串連各層，從四米寬的門口順著樓梯網上可以看到建築的走向，一樓餐廚與客廳空間延伸上樓，私人寢居藉由水泥外牆結構和玻璃窗交錯創造模糊隔間，屋頂百葉窗般的水泥光柵設計讓光線垂直串連獨棟住宅，在窄屋建築特色和現代居住需求的夾縫間尋找到新的住宅價值。

（Angie）

文章來源：設計王

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