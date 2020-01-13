巧用樑下空間 讓房子變大了！

無論居家或商業空間，樑柱的存在，關乎安全，但在設計上總會有些許受限，尤其是屋齡較高的房子。為了達到安全與美感可兼顧，如何巧妙避開樑柱在視覺上的不適，巧用樑柱下的空間，將收納功能發揮至極致，讓空間更顯俐落有致，就得看設計師的魔法棒囉！

★關鍵1 樑下空間是最佳收納

位於玄關處的橫樑，可規劃成鞋櫃或是置物收納櫃，櫃體色系可與玄關的設計做融合，層櫃使用百頁門片，視覺上更顯輕盈，功能上則有透氣之效。而寢臥間的橫樑，可於床的兩側規劃頂天的層櫃，除了是物品的收納展示，也兼具床頭櫃的功能，整體視覺更俐落有致。

★關鍵2 運用橫樑作設計環節

當然不是每個橫樑的位置都能規劃成收納空間，例如，位於客廳天花板的橫樑，可運用木橫條的設計巧思，使之成為一種獨特的視覺焦點；廊道間，也可透過木橫條的存在，建構出層次感；至於寢臥間，讓床頭板與天花板合為一體，順勢放大整體空間。

★關鍵3 巧用弧線形修飾樑柱

居家空間，多一點變化，也多了些樂趣！包樑的處理，可以是線板的呈現，也可以使用弧狀曲線來做修飾，例如：女孩房的弧線天花，彷彿置身童話故事般；男孩房的斜面天花，像在魔法世界裡。玩空間，只要用心，真的可以千變萬化！

（亞維空間設計）

文章來源：設計王

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