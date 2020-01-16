不只上下通行！3 種讓人意想不到的樓梯作用

對透天厝或夾層住宅而言，樓梯對整個空間具有銜接與承重的作用。隨著時代演進，大家對住宅品味的提升，樓梯也漸漸開始成為了設計師的設計要點，比如說為了整體空間的風格營造，樓梯的裝飾材也要和客、餐廳等場域相互配合，方能營造出恰到好處的整體氛圍。那麼到底樓梯除了上下通行外，還有哪些看不見的作用呢？

以下為住宅美學為您所彙整的 3 種讓人意想不到的樓梯作用，讓樓梯不只是樓梯，還能發揮強大的吸睛效果。

區分場域、創造通透

在雅砌創意所規劃的作品《美式現代》中，設計團隊考量到夾層的設計，設計師將原本設於玄關處的樓梯改置於空間中心，一舉劃分客廳和餐廳兩個場域，同時運用了具隱顯相間的鐵木材質格柵加以修飾，不僅營造出通透的視覺感，也展現出木質格柵的靈活性，讓使用者不管在客廳或餐廳都能恣意對話，兼具美感與機能性。

注重採光與安全性

由禾築設計所規劃作品《142坪 展》是一幢以「傳承」為題的四樓透天厝，設計團隊除了以三面採光的設計使其保有具有通風與透光的優勢外，針對樓梯的安排也採用不干擾光源的設計手法，以玻璃與烤漆金屬鐵件為材，於樓梯踏板以木質感鋪陳，塑造出典雅的質地，並為了安全起見，以玻璃作為扶手面板，不僅讓空間保有清新的現代簡約，也呼應一家人追求簡單的生活方式。

創造虛實、放大空間感

由庭拓設計所規劃的作品《明水路住宅》，以俐落的純白線條銜接上、下樓層，鏤空的扶手設計不僅模糊場域的界定，也消除了樓梯給人的視覺壓迫感。此外，樓梯間還以傾斜的茶鏡與廚房的大面積茶鏡相互輝映，不僅創造了虛實交錯的唯美質感，也帶出居住者最獨到的品味。

（Matt）

文章來源：設計王

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接

延伸閱讀

把花種在牆上吧！壁掛式花器為居家妝點生命力

聖誕裝飾怎麼收納？簡單3招教你收得快又乾淨

三大指標性美學提案 以「美耐板」成就個人風格！