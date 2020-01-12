打造品味非凡的現代居家 一切從客廳設計開始！

作為凝聚家庭成員的重要場所，客廳為家人之間建立起互動性，尤其在設計團隊巧妙運用家具與軟件相互搭配之下，形塑出獨特的家居風格，不論是溫馨感十足的居家氛圍或具都會時尚樣貌的家居環境，皆在在突顯屋主的生活品味！

在一研設計的《采韻》案例中，整體配色純淨且不失典雅，潔白素雅的天花、牆面為基底，淺色木板牆為輔，與大理石牆面兩相呼應，呈現著淡雅的氣質特色，尤其光線透過白色紗簾照射至室內，使得整體空間顯得明亮柔和，夜晚時分則在淺褐色沙發、黑色傢飾與柔和的燈光色調襯托下，更顯溫馨舒適。

同樣以大面積的大理石牆面做為客廳設計的其中一項環節，在《質域》的設計案中，一研設計團隊反倒在銀狐大理石牆面後方運用層板隔出一整片的收納、展示櫃，提供屋主收納與展示收藏品的機能，將客廳與閱讀空間區隔開的同時，亦顯現屋主的不凡生活品味！

在《雍容》案例中，位於沙發後方的書房，由白色金屬框料與玻璃立面隔出書房場域的半開放空間，清玻的穿透感使得客廳空間看起來寬闊舒適，提升了視覺畫面的延展性，質感書桌與白色皮製沙發的和諧搭配，共同締造簡約時尚風格。

（Sam）

文章來源：設計王

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