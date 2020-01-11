世界特色建築再一枚！坐落北極圈的挪威遊客中心

如何透過建築傳遞生態平衡意識持續為公部門建設考量之一，挪威政府就決定以符合自然生態平衡為目標，打造全新遊客中心。距離北極圈300公里處的挪威小鎮安德內斯（Andenes），因靠近鯨魚遷徙時經過的深海山谷Bleiksdjupa，成為全球最佳賞鯨景點之一，不只吸引了遊客前往觀光，也讓研究學者定期至此觀察鯨魚生態，這也使得挪威政府決定在此建造遊客中心，傳遞了生態保護概念，亦振興當地觀光。

日前競圖結果正式公佈，丹麥建築師 Dorte Mandrup 協同 Marianne Levinsen Landskab、JAC Studio、Thornton Tomasetti、AT Plan & Arkitektur、Nils Øien、Anders Kold 團隊，憑著「The Whale」設計概念從眾多佼佼者中脫穎而出，預計於2022年對外開放！

微微隆起的石造建築，The Whale 的外觀就如同鯨魚尾鰭拍打海面模樣。在Dorte Mandrup團隊的規劃中，這棟遊客中心將以當地石材建造而成，呼應週遭自然景觀。建築內部也將以大片落地窗攬入窗外美麗景緻，連結人們與海洋間的情感，在增進人們對鯨魚與海洋生物認識的同時，也提升海洋保育的重要性！

（Eason）

文章來源：設計王

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