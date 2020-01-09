漫延雪光的瑞士建築 讓世界安靜得只剩下一種顏色

隨著寒冬來臨，瑞士格西森（Grisons）覆上一片白皚皚的雪，坐落於此的一座雪地建築，散發著典型冬季木屋的溫暖和魅力。瑞士建築事務所 Nickisch Walder 僅僅使用混凝土及木作，讓房屋裸裎最原始的狀態，藉由弱化建築功能，突顯居住者本身與戶外自然的互動性。設計者將混凝土外牆延伸到室內，並以一體成形的設計打造壁爐、收納櫃、桌面及靠窗平台。空間各處皆設有大面的玻璃窗，藉此模糊室內外界線，釋出開闊的視野。三層樓高的空間佈局，跳脫一般設計的思考邏輯，一樓以開放式廚房取代客廳，少了電視主牆卻多了溫暖的壁爐，沒有科技雜音的干擾，在一片雪白的景緻前，賦予居住者恬然安靜的環境。

循著水泥造的樓梯通往二樓，私領域巧妙利用玻璃隔間與混凝土牆，體現虛實交疊的和諧關係，在挑空、層疊、轉折之中，達到動靜的完美平衡。樸質靜美的大地灰，漫延雪光營造出的優雅柔和光域，不僅形構出富有層次的空間律動，也讓室內與戶外融合為一。Nickisch Walder建築事務所透過淺色調的內飾、淡雅的家具軟件，期望將人的視野從內轉向戶外壯麗的冬季景觀，秉持謙遜的態度，臣服於大自然。

（Dannie）

文章來源：設計王

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接

延伸閱讀

只要 30 萬！用這技術一天就能蓋好你的家

寸土寸金 香港13坪高機能小公寓這樣打造！

天天來場浪漫的下午茶 小宅也可以有戶外庭院