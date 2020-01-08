好想在這裡上班！充滿童趣的工作室有家的味道

身為設計工作者，靈感、創意都需要一個能夠讓他們盡情閃光的百寶盒，而一個具有巧思的設計工作室，正是這樣的存在，能讓設計者們不斷激盪出各式各樣的奇思妙想，將腦內滿滿的創意因子存放其中。北鷗設計王公瑜總監以荷蘭人重視設計辦公室的生活態度作為靈感，用其擅長的北歐居家風格，打造一個乾淨有序，具有活潑童趣氛圍的半居家工作室。

踏進空間內，便會驚嘆於這如居家般輕鬆自在的辦公空間，整體以清新慵懶的北歐風為基調，簡約白色系搭配繽紛舒適的家具家飾，再加上些小植栽妝點，就好像走入可愛插畫中才會出現的童趣空間，玄關處、廚房、浴室都有著生活化的設計巧思，內部也有舒適的臥室作為休憩空間，隨處都能感受到設計師呈現出的「家的想像」，讓來到這裡的客人不自覺擘畫出未來的夢幻生活，讓人心生嚮往。

沒有冷冰冰的白牆，也沒有讓人倦怠的制式化電腦與辦公桌，設計師發揮巧思打造趣味辦公室，特別將工作區域以長形木框界定出個別辦公空間，利用三面牆阻隔外在干擾，保有充分寧靜與隱私，高度專注在設計工作中，遠遠看過去，方框內辦公的同事就如同切割出的多格漫畫，訴說俏皮有趣的個人工作日常。

（Yun）

文章來源：設計王

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