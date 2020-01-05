不用混凝土蓋！日本打造世界最高木造大樓

隨著經濟發展，越來越多的大樓在城市裡興建，灰濛濛的鋼筋水泥建築取代了原本的綠樹草地，讓我們的家園成了名符其實的水泥叢林。儘管木頭是一種可以從多年生植物身上取得的循環資源，但過去因為木材有腐爛、易燃的特性，在建築結構上多了安全的顧慮，而大型建築，更是盡量避免使用木材作為建材。隨著科技進步，讓木材的堅固性與防火特性大幅提升，也讓不少建築師躍躍欲試，在日本也已經傳出全世界最高的木造摩天大樓興建消息。

日本建築公司住友林業（Sumitomo Forestry）與日建設計（Nikken Sekkei）合作，計畫於東京丸之內地區興建 350 公尺全球最高的木造摩天大樓 W350，預計在 2041 年前完成，以作為公司 350 周年的紀念代表建築。

如果如期完工，他將打敗大阪地標阿部野 Harukas （ 300 公尺 ），打破紀錄，成為日本最高建築，屆時也將成為全球最高的木造建築物。完工後，這座 70 層樓高的多功能大樓建築將用 90 % 的木材與 10 % 的鋼材比例取代混凝土材料，大幅減少碳排放量，並且設有辦公空間、飯店、商業空間及住宅等規劃。

而在各樓層的陽台上，也將重滿茂盛的植物，隨著巧妙的安排，讓他們蔓延至整座大樓，成為一座人類與自然共生的垂直森林。雖然還需要一段時間才會完工，但希望在不遠的未來，我們的城市都能讓綠意復興，重新邀請自然走進生活。

（Eason）

文章來源：設計王

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