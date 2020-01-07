聖誕裝飾怎麼收納？簡單3招教你收得快又乾淨

為居家環境準備聖誕裝飾是一件開心的事情，從聖誕樹上的燈泡到門上的聖誕花圈等，每個環節都提醒著我們這個節日有多溫馨浪漫。但聖誕節一過，夢幻的泡泡好像也跟著被戳破，想到要整理那些成堆的聖誕裝飾物就頭痛。其實不需要太擔心，透過有條理地整理就能快速又美觀的收納，明年聖誕節到來，又可以讓他們迅速就位，輕鬆做準備。

>> 聖誕掛飾

聖誕節結束，在聖誕小掛飾們披上灰塵前得趕快把他們收起來，收納豐富繽紛的小掛飾其實不難，將他們分類後，放在收納箱裡貼上說明標籤再收到儲藏室就能夠解決。

要注意的是，許多人會用舊報紙或雜誌將他包起來，但一年後那些墨漬其實是會弄髒他們的，建議可以用白色紙巾或收納袋取代有油墨的包覆紙材，而收納箱只要再利用閒置的鞋盒或包裝盒就可以。另外，如果是圓形如聖誕彩球的小裝飾物，雞蛋盒也會是你的好選擇。

>> 聖誕燈泡

閃亮的燈泡串，為節日帶來浪漫氣氛，拆卸下來卻時常打結成團，收納起來卻十分惱人。找個咖啡罐、奶粉罐，在上方的塑膠蓋上割個叉，接著把燈泡串的頭塞進去（卡住），接著隨著罐子繞圈纏繞就可以輕鬆解決！

>> 聖誕花圈

聖誕花圈該如何處置呢？其實就跟收大衣一樣，只要用衣架將花圈掛起，再套上防塵袋，接著掛在櫥櫃或閣樓就可以了

（Eason）

文章來源：設計王

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