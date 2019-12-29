從聖誕到新年 打造溫馨居家這樣做

12月這個幸福的月份，你應該最期待聖誕節的到來吧？冷冷的天氣遇上充滿祝福的聖誕節，心情也就跟著暖起來了！街上滿滿的燈飾與大型聖誕樹，或是紅通通的耶誕紅與造型雪人、聖誕老公公等，全都讓人很難忘記聖誕節的存在，如果你也想讓家裡沾染上一些節慶的氣息，那就趕快往下看看承載滿滿幸福的聖誕家飾吧！

一、聖誕樹篇

聖誕樹是聖誕節最不可缺的元素了！但你是不是也因為空間過於狹小，而無法在家放置聖誕樹呢？那也不要太沮喪，就讓我們換個方式把夢幻的聖誕樹帶回家吧！

從牆上長出聖誕樹就不占空間了吧！不管是以大大小小的紙捲排列而成的聖誕樹，或是聖誕樹造型的壁櫃，都能省去大半空間放置聖誕樹，在空格中做裝飾也很有聖誕節的氣息，節日後拿來儲放小物品也是很棒的選擇呢！

桌上小聖誕樹也能帶給小空間滿滿的聖誕味！簡易型的木板搭配精緻雕花，再吊掛上燈球就非常有味道；手織的毛線聖誕樹小巧而可愛，放在辦公桌上不占空間，心情也跟著好起來；或是這款木質桌上型聖誕樹，沒有閃亮飾品卻瀰漫著濃濃的幸福感！

如果你是個小書蟲，可以試試看用書疊出專屬於自己的聖誕樹！家裡的書堆就能派上用場，愛怎麼擺就怎麼擺，擺起來美觀又有書香氣息，完全符合是書蟲的你！

二、燈飾篇

用燈飾製造點點星光的浪漫，讓家中多了那麼一點幸福的氛圍，更點亮每一個屬於聖誕節的夜晚！

造型燈飾絕對是最好得手的，紅白相間的心型燈飾溫暖也與聖誕相呼應；雪花狀的造型燈精緻至極，滿富冬日氣息；而立體狀的鑽石外框搭配燈泡，映照出有趣光影，也低調的染上節日氛圍。

把燈串裝在容器裡，就好像把星星全都裝在裡頭一樣，不論擺在家中的某個角落，都令人忍不住想要多看幾眼，如果在搭配幾顆松果，或是裝飾燈球，也別具一番聖誕風味呀！

如果喜歡隨興的風格，那就準備大量的燈串，開始纏在家中天花、樓梯扶手、相框……，任何家飾皆能任意纏繞，營造一種住在星空下的感覺，今年聖誕就屬你家最閃亮啦！

三、純白篇

若不想擺上紅紅綠綠的聖誕裝飾，不妨改變室內的色調，試試純白色的妝點，讓你的家中像是被白雪舖滿一般，度過一個最舒服的白色聖誕節！

換上白淨的被單，搭配銀灰元素，你可以選擇星型吊飾、抱枕，或是聖誕襪等，空間不僅看起來舒適明亮，也帶有淡淡耶誕氣息！

純白的餐具搭配白色蠟燭，再擺放幾朵白花、綠葉，或是跳色的燈球等，都能讓餐桌上的食物變得更好吃、更有聖誕味道呢！

（Ronnie Chen）

文章來源：設計王

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