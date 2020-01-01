開放式收納術 10坪空間這樣用！

不論是大坪數或是單身宅，在居家設計的實用層面上，「收納」在台灣幾乎是每個人最在意的裝潢課題，從系統櫃到訂製家具，都在追求把家中雜物藏到看不見的地方；但其實這些日常會用到的鍋碗瓢盆和雜物書籍等等，才是個人居家生活的代表物品，何不嘗試將它們變成裝潢設計的一部分呢？

租賃或小坪數公寓在預算與空間的限制下，不適合花費過多裝潢費用在安裝系統櫃貨木作收納上，購買獨立門片式櫃體視覺上會讓小空間更為擁擠，也可能會破壞整體風格；與其把這些生活用品隱藏起來，不如試試看開放式收納術，解放這些雜物！

用各類層架取代較為厚重感的門片櫃體運用在各領域的收納上，一眼就可以看見廚房常見的餐具碗盤和醬料罐，整齊排列在層架上後比起封閉櫃體看起來多了生活的溫度卻也不失整潔感；將紅酒木箱堆疊起來放置雜誌書籍，或是整齊地堆疊在一旁，在拿取上更為方便而且也順便養成將雜物堆放整齊的習慣。

10 坪的單身小公寓不需要購買太多收納傢具，可拆卸的組合層架一樣可以達到收納效果，移動位置或搬家時也相對方便許多，更重要的是，能自然地養成隨手整理雜物的習慣，不需要花大把的鈔票在買家飾品上，用日常雜物當成居家 Deco，堆疊出擁有個人魅力的住宅！

（Angie）

文章來源：設計王

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