以永生花為主角 用植物和光引進一室美好

工商時報 數位編輯
圖／The Grey Green提供

坐落澳門最為繁華的商業區，蘇亞利斯博士大馬路上，一棟三層樓房舍棲身於一株充滿生氣的大樹旁，宛如遺世獨立的一座綠色小島，以自身優雅節奏在繁忙的城市裡自在呼吸著。「The Grey Green 」便是這抹在都市叢林的綠，以自然的花卉植物為溝通語彙柔軟了城市，試圖將自然、綠意融入城市日常中，喚起澳門人對生活的關注。

圖／The Grey Green提供

The Grey Green 是由澳門設計師洪駿業所打造的新品牌，走進店內踏上入口階梯，滿滿的花材在眼前展開，伴著四周空間裡帶著溫潤氣質的老木質家具，襯托花卉植物自然的美，這些花卉皆是在洪駿業四處奔走下，好不容易找到在地農家所栽種，每朵花所綻放的皆是他對於生活的愛與熱情。

圖／The Grey Green提供
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沿著木質階梯走上二樓，戶外陽光穿透四公尺高的玻璃帷幕，引入正門大樹的光影，映照在純白色的牆上，隨光、隨風搖曳，彷彿將大樹的靈魂也跟著帶入室內，看著影子，心中感到無比平和自在。植物自然生長的線條姿態，描繪出安寧而簡單的生活輪廓，透過這樣的自然語彙，The Grey Green 藉此展現生活純樸細膩的本質樣貌，內化對土地的記憶，也喚醒自我對於周圍世界漸漸凋零的情感，將對美的感受、對人的關懷像露水般一點一滴的滲透進每個人的心靈。

圖／The Grey Green提供
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除了花卉，你也可以來到這，沐浴在The Grey Green 的午後陽光裡，靠坐在玻璃帷幕前的吧檯，邊品味著甜品、茶飲，以及不同國籍的植物性香氛產品、陶作器皿等選品。店內有喜愛澳門傳統美食的洪駿業與知名手工甜點店 ROCCA Pâtisserie 所合作設計甜點「Maltmory」，外型精緻如陶瓷的點心，裡頭鑲嵌濃郁的澳門基伯麥芽糖，融入花卉與水果口味，揉合出獨特的甜蜜滋味，「Maltmory」混合了Maltose （麥芽糖）與 Memory（回憶）的字義，希望藉由店內種種視覺、嗅覺和味覺為來者勾勒澳門模樣。

圖／The Grey Green提供
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（Eason）

文章來源：設計王

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