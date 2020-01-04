三大指標性美學提案 以「美耐板」成就個人風格！

近年來，「減法生活」、「少即是多」的哲學在緊湊、忙碌的當今社會中悄然流行，加上生活美學的觀念興起、自主意識的啟蒙，現代人在追求簡單生活的同時，亦開始探尋屬於自己的居家風格。從大方向的格局形式，深入到細緻的材質紋理，以及整體氛圍的營造，一景一幕皆反映著居住者的生活品味、審美思想及人生態度。

隨著這股室內設計風潮更形熱絡，在表面裝飾材界中位居翹楚的美國領導品牌威盛亞（Wilsonart），從實用性的角度出發，以精湛簡練的技術與設計，賦予高壓裝飾板持久的使用壽命和多元化的應用，除了能修飾牆面及檯面，也可施作於天花、屏風格柵、櫃體、廚具及室內門片等地方，親民的價格完美符合「小資經濟」中高CP值的消費思維。

此外，威盛亞高壓裝飾板亦跨越美學領域的範疇，重新審視人性與細節，透過無與倫比的時尚美感，歸納出「現代簡約」、「奢華大器」、「清新溫暖」三大指標性的居家風格，引領現代人在豐富多彩的美學旅程中，實踐「至簡至美」的夢想生活與主張。

（一）現代簡約：低彩度美學 締造空間層次

「現代簡約」是時下最為流行的裝修風格，其遵循「以簡馭繁」的設計思路，利用大範圍的低彩度色系，構築簡潔明快的空間輪廓，並藉由多重材質的紋理、光澤、觸感、屬性和溫度等，為整體注入不同的層次變化與視覺效果。若想打造前衛時尚的風格，威盛亞建議以統一色系鋪陳牆面或櫃體，並精確掌握色彩比例和應用原則，局部搭配《混凝土系列》、《石紋系列》或《木紋系列》，如此一來，不僅可避免整體過於單調、重複的視覺，表面細緻豐富的紋理，在一派俐落簡練的語境中，更能烘托出內斂且細膩的氛圍，譜寫出一幕幕流動感的人文景致。

另外，科技與未來感的融入，也是近年現代風的一大亮點；大面積採用威盛亞《金屬板》串接公私領域，利用光影的虛實交錯、縱向延伸的銀色金屬線條，完美體現剛柔並濟的衝突美學。

（二）奢華大器：精緻細節 演繹大宅風範

隨著「輕生活」的盛行，這股風潮也深深影響室內設計的趨勢，奢華風格跳脫以往予人金碧輝煌、大鳴大放的印象，轉而講究風格呈現的獨特性，以及材料自身質地與配置效果，由內而外散發獨特氣質的「輕奢華風格」，更能突顯一個人的品味與格調。

威盛亞深色木紋高壓裝飾板鋪疊出沉穩雅致的基底，與異材質精細的變化相互佐襯，搭配著特殊漆料、壁紙，成功在低調不張揚的空間中詮釋豪邸的風韻大器；若將整體空間輔以金拉絲、玫瑰金等飽和色系的金屬板點綴，隨著燈光交錯流轉下，亦能氤氳出華美高貴的深度內蘊。若嚮往極具戲劇張力的巴洛克式風格，威盛亞建議採用花色紋墨較為深刻的《石紋系列》，以大尺度橫幅鋪展於立面，透過弧形語彙、幾何造型、鏡面、繃布等巧思堆砌，不論商空或住家，皆能佈局出舒適浪漫的生活實境。

此外，威盛亞絲絨面的高壓裝飾板，可做為華麗空間的調味料，其輕柔細緻的質地與光感，佐入嵌燈設計，凝鍊出珍珠般的雍容氣韻，同時讓場域保有溫潤感受。

（三）清新溫暖：以純白木質語彙 增加場域溫度

崇尚自然簡約的「北歐風格」，最大的特色即是以純淨潔白的空間為底蘊，融合簡明線條及大量的木質元素，並引納自然光線、窗外綠意，圍塑出清新活潑的美學氛圍。此風格可利用威盛亞暖色調的木紋高壓裝飾板，綴以留白段落或鮮明飽和的跳色設計，當連續不斷的淺色語彙遊走於牆面、展示櫃及床頭背板，既延伸出空間景深，亦調和出溫暖自然的空間質蘊。

威盛亞高壓裝飾板清晰明朗的紋理，褪去厚重繁複的制式感受，以感性的美學因子增添場域溫度，一再成就耐人尋味的雋永空間。

（陳寬茵）

文章來源：設計王

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