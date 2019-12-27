抓住40度的幸福時光 來場浪漫的泡湯之旅！

秋冬之際，隨著逐漸下降的氣溫，年末尾聲又到了適合泡湯的季節，你喜歡泡湯嗎？其實在台灣各地除了大家熟知的知本溫泉以外，北、中、南都有許多符合溫泉標章的溫泉場所。歸功於台灣交通越來越便捷，利用周末或是一兩天的連假，與三五好友來場愜意的泡湯之旅吧！以下為住宅美學為您所匯集的北、中、南享譽盛名的溫泉行館，讓我們一同抓住40度的幸福時光，感受季節變換的美妙滋味。

老字號 隨時代蛻變與成長

北投的歷史是一本雋永的溫泉故事集，從日本統治時代開始盛行，更衍生出知名的「那卡西文化」，從1947年開始，貴為老字號的嘉賓閣溫泉會館至今仍屹立不搖，因應時代的變遷與顧客的需求不斷精益求精，透過多次改裝，造就現代結合日式與歐式風情的面貌。

由於鄰近北投捷運站，因此交通十分方便，附近還有許多熱門景點，如溫泉博物館、文物館、地熱谷、隨著《寶可夢GO》大紅的抓寶聖地北投公園等等，因此十分適合喜愛深度之旅的人來享受泡湯；近期也推出具有花園露台的「庭園雅致房」以及能一邊泡湯一邊享受影集的新VIP房型，傍著北台灣的深邃綠意，在湯屋中忘卻日常的繁忙與疲憊，感受身心的洗滌。

適合親子的峇里島風情

如果你喜歡在山林中感受芬多精的氣息，那麼絕不能錯過到苗栗走一趟，當地的溫泉區和北部不太相同，是呈現乳白色澤的弱鹼碳酸溫泉，山明水秀的環境也讓這裡的溫泉會館保有遠離城市喧囂的清新面貌。

沿著苗62線行駛，便能來到被蓊翠山巒所擁抱的日出溫泉渡假飯店，結合熱情峇里島與日式禪風的風格，這裡是蘊藏充滿人文薈萃的溫泉聖地，除了各式各樣的湯屋房型提供選擇外，戶外更有充滿南洋熱帶風情的露天溫泉區，提供兒童戲水、冷熱碳酸水池、按摩浴池以及蒸烤箱等設施，多樣的設施想必能讓每個人滿載而歸。不妨找個天氣好的周休二日，偕同家人開車駛往苗栗，來場慵懶的泡湯之旅！

走入浪漫的歐式莊園

被譽為美食之都的台南，也是全台熱門的溫泉勝地之一，關子嶺溫泉從日本統治時代便受到矚目，其最大的特色是具有豐富礦物質的黑濁泥狀泉水，為一種鹼性碳酸泉，除了能養顏美容與消除疲勞外，對胃腸慢性病、香港腳、皮膚過敏的人也有相當療效。因此若有機會到台南遊玩，除了歷史古城與大啖美食外，不妨往位在深山的關子嶺探險，感受與世隔絕的泡湯滋味。

以歐式格調外觀呈現截然不同美感的景大渡假莊園，是關子嶺一帶著名的溫泉會館之一，紅棕色屋瓦與充滿南法風情的磚牆，讓人眼睛為之一亮，占地約 4000 坪的環境裡，擁有多達 20 項的 SPA 健身設施，除了湯屋以外，也能挑戰裸湯，在深林環繞的美好中，沉浸於森林浴般的清靜享受。

（Angie）

文章來源：設計王

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