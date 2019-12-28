只要 30 萬！用這技術一天就能蓋好你的家

3D 列印發展至今已經不算甚麼稀奇的事情，從做模型到甜點通通都能輕鬆達成，隨著這項技術越來越純熟進步，現在來自美國德州的新創公司 ICON 更將 3D 列印的技術運用在蓋房子上面，只要 24 小時的時間就能蓋好一座 17 – 22 坪的房子，而且要價還相當便宜只需要 1 萬美元。（約台幣 30 萬）

想蓋出房子，ICON 必須先在電腦上畫出 3D 設計圖，輸入後大型的 3D 列印機便會依照設計圖內容操作沙漿依循設計好的路線層層堆出形狀，搭建成牆。除了事後再搭配人工進行軟件裝修需要更多時間以外，基本上 12 – 24 小時時間就能完工。不過目前 ICON 也正在研發機器人進行窗戶安裝及 3D 列印屋頂技術，完成後相信可以再度拉短工作時間。

最初將 3D 列印技術用在造房上面，是為了幫助中、南美洲的低收入戶，雖然說房子不算太大，但該有的浴室、客廳、臥室等規劃全都沒有少，讓他們不需要負擔太多就能有一個屬於自己的家。目前 ICON 正與非營利團體 New Story 一起合作，將在 2018 年底前在薩爾瓦多建造 100 棟 3D 列印房屋，將建造成本下修至 4,000 美元。

（Eason）

文章來源：設計王

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