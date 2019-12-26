貓奴照過來！令人驚豔的喵星人家具都在這

在這個養小孩所費不貲的年代，許多人傾向在家裡養些寵物陪伴，因為牠們具有療癒人心的功效，普遍來說，一般家庭中最常見的寵物當然就是貓跟狗了！當然今天不是要爭論你我到底是狗派還是貓派，而是想要和大家分享令人驚豔的寵物家具！隨著寵物經濟學的興盛，寵物周邊的商品也越來越豐富，讓人目不暇給，而寵物家具的持續進化，更讓人為之驚艷，若你家中也有貓皇要伺候的話，那你一定不能錯過來自美國的創意家具品牌 Tuft + Paw 的產品。

家具與牆壁的守護者 貓抓板 MiaCara Volto

俐落的弧形設計，讓 MiaCara Volto 能適應於各式各樣風格的居家牆上，簡約的灰色外型，以光滑的鋁框架將貓抓板牢牢固定，不僅耐刮還很容易更換，當然最重要的是還很好看！

讓貓皇愛不釋手的垃圾箱家具 MiaCara Sito

貓咪很喜歡可以穿梭又隱密的場所，基於這些特性 Tuft + Paw 從垃圾箱汲取靈感，利用金屬鋁的材質做出方形盒子，底部可拆卸置換貓砂，並裁切出唯一的圓形出入口，不僅能引起貓皇的注意，鑽進去還能擁有十足的安全感與舒適性。

動一動吧！壁掛式跑道 Ludere

壁掛也能成為貓皇塑身的場所，以帆布與麻等織品做成的跑道，搭配木製平台與階梯，可以誘惑家中貓皇進行探索，在不知不覺中運動了起來，讓牠們保持健康，此外因配色較為中性，也很適用於任何空間中。

讓貓皇每天都不想起床 MiaCara Covo

以類似比薩斜塔的印象將彎曲的膠合板設計為貓床 MiaCara Covo ，在具有動態感的輪廓中，裡面再鋪上可清洗的人造毛皮軟墊，提供家中貓皇最舒適的睡眠空間，也方便我們隨時隨地吸貓！

好看又有趣的寵物家具不僅能吸引家中寵物更融入我們日常生活中，也能成為吸睛的居家裝飾品，賦予家更與眾不同的新奇樣貌。

（May）

文章來源：設計王

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