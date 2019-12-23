不NG的梁柱 3種讓家更好看的梁柱設計提案

梁柱是用來支撐建築結構的重要樞紐，為了保障居住者安全，一般來說設計案幾乎不會動到梁柱，不過為了整體美觀，常見的方式多半會將天花做滿，以木作天花的方式達到遮蔽美化的修飾作用，這樣一來不僅能避免壓梁之類的風水疑慮，也能讓家更加工整、和諧。

那麼你家的梁柱又是什麼樣子的呢？在面對梁柱的時候千萬不要覺得他們是累贅，其實只要透過合適的設計手法，就能將其轉化成好看實用的「亮點」。以下為住宅美學為您所彙整的 3 種特殊梁柱的設計手法，以精粹的設計語彙，賦予家更優雅的意象。

不管是結構柱還是裝飾柱，其實都會碰到一個問題-過於突兀，那麼該怎麼解決這個問題呢？讓我們以由雲邑設計所規劃的作品《琉金‧若夢》為例，在充滿古典元素的空間裡，鮮明的造型柱矗立在其中，為了保留唯美的輪廓並剔除突兀感，設計團隊以宛如冰山般的延伸立面穿過造型柱，不僅讓空間多了一個簡約的用餐場域，也能讓造型柱脫離違和感，自然融入充滿古典之美的居家風格中。

除了以天花修飾梁柱帶來的壓迫感以外，也能輔以具有收納或陳列功能的櫃體，讓空間看起來更為洗鍊。由直務設計所規劃的作品《實/虛演譯》中，在屬於公共空間的客廳裡，以具有現代感的天花與石材電視牆鋪陳，於沙發背牆轉角處以木作櫃體延伸至梁，並以交錯鏤空的造型呈現，不僅能避免壓梁的問題，經過修飾美化的轉角處不僅充滿虛實的動人印象，也大方展現出機能與美學兼具的質感。

為了區分空間，使客廳與餐廳彼此具有緩衝與彈性，除了屏風以外，有時候修飾過的梁柱也能辦的到。由恆岳設計所規劃的作品《台北永興院》中，以拋光石英磚為基礎，俐落的天花造型讓客、餐廳的個性活潑了起來，此外，為了讓彼此間有緩衝的空間，設計團隊以裝飾柱結合鐵件與木皮櫃體的方式，於兩個場域間塑造出一個特殊造型的結構，讓線性交錯增添更豐富的空間尺度，除了遮蔽與美觀外，裝飾柱體還具有收納與陳列的特性。

（Matt）

文章來源：設計王

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