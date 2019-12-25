寸土寸金 香港13坪高機能小公寓這樣打造！

身為亞洲重要的經貿大城，香港雖然擁有進步的城市風貌以及較高的薪資水平，但高房價、高物價卻也年年在全球名列前茅。身在地狹人稠、寸土寸金的香港，對於當地人而言，想要買一棟舒適的居所，簡直難於登天。因此如何打造精緻的小坪數住宅，將其空間機能最大化利用，成為對他們來說最重要的考量。

近日香港的設計工作室Sim-Plex Design Studio，就完成一處13坪小宅設計，巧妙整合多樣機能，完美打造屋主理想中的精緻居所。

一踏進家門，全室蔓延著清新簡約的白色調，搭配落地窗的設計，營造出整體明亮開闊的視感，小巧的客廳與餐處巧妙以開放式設計融於一室，貼牆設置大量的頂天櫥櫃，解決居家所需的大量收納，也能在隱藏室設計下維持整體空間的美觀場朗，中島吧台與餐椅下方也都預留收納空間，檯面也可滿足料理、用餐、工作、閱讀等多樣需求，機能一應俱全。

客廳僅擺設幾張坐墊充當座椅，其餘皆為留白的活動空間，平時供小孩遊樂活動，地板下方隱藏的全是收納空間，需要時也可將地板下方的小茶几升起，因應簡單的生活用途。除此之外，設計師還將畸零空間靈活運用，打造出一個小空間，作為客房及儲物使用，透過玻璃隔門的設計，形成無壓共融的美好空間況味。

轉入私領域，主臥室貼牆擘劃出多樣櫃體，梳妝台利用抽拉式的設計隱藏在衣櫃內，維持整體舒心氛圍與清爽動線。另一間小孩房則在靠窗處設置臥榻，輔以地面架高的儲藏櫃，將臥眠、學習、收納合而為一，搭配窗外的綠意景致，為孩子創造一個放鬆成長的祕密基地。

（Yun）

文章來源：設計王

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