5款點出優雅時尚韻味的燈具！

自愛迪生發明電燈以來，「燈」由白熾燈、螢光燈、霓虹燈、煤油燈等型態進化成現今的LED及OLED。燈具已不只有照明的作用，還因為型態的改變有了諸多造型及裝飾性。

當燈具融入創意時尚元素，其姿態千變萬化，它有可能柔美優雅充滿古典氣息；有可能晶瑩剔透、貴氣逼人；有可能素雅自然；也有可能前衛大膽逸散未來感。你家缺少一盞質感燈具嗎？如果是，以下幾款造型燈具，說不定能滿足你的需求。

Botti 立燈 / Delightfull

位於高雄中央公園英迪格酒店的二樓 Wok on the Park 餐廳中，擺放著這一盞令人驚豔的 Delightfull經典 Botti 立燈。這盞燈從性感的爵士樂手 Chris Botti 擷取靈感，呈現樂器造型。點亮之後彷彿也傳來悠揚的小號音符。

MOON月光吊燈/ Verpan

由設計巨匠 Verner Panton 所設計的 MOON 月光吊燈，透過十片圈形鋁合金葉片將發光體團團圈住，只在縫隙中悄悄地流瀉出詩一般的光芒，讓煩躁的內心獲得寧靜舒緩。

交通號誌立燈/ 純真年代

展現材質物件本身粗獷質感的工業風格，一直是許多品味家追求的風格之一。油桶改造成交通號誌的立燈搭配畫龍點睛的家具家飾更能彰顯工業風的正統精神，性感中又帶點趣味詼諧。

咬一口布丁燈/ Foscarini

由建築師 Rodolfo Dordoni 所設計，問世已達四分之一個世紀的 Lumiere 桌燈，將大人小孩都喜愛的布丁盒造型轉化成燈罩，讓人忍不住一眼就愛上，眼底洋溢著滿滿的幸福感。

Folia 系列燈具/ Saint-Louis

法國雕塑家 Noé Duchaufour-Lawrance 從 Saint-Louis 工坊旁的森林擷取設計靈感，將森林中參差灑入的光影交疊情境展現於 Folia 系列中，透過葉形斜角切割手法，開啟品牌首度跨入家具的代表作。

（May）

文章來源：設計王

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