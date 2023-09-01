莊志成｜總價走高 千萬預售屋時代來臨

自2020年起因全球新冠疫情爆發，FED為挽救疲弱的經濟而實施無限量貨幣寬鬆政策，市場資金滿溢的狀況下，大量資金進入房地產市場，國內也掀起一波買房潮，推升房價攀高，同時也讓預售屋市場炒作風氣死灰復燃，促使政府祭出多項打炒房措施抑制投機炒作，從實價登錄2.0、房地合一2.0到平均地權條例的修法上路，以及央行五度升息、祭出五波選擇性信用管制下，目前的預售屋市場出現什麼樣的變化呢？永慶房產集團彙整實價登錄資訊，觀察七大都會區近五年的預售屋總價中位數變化，發現2023年七都預售屋中位數總價均已突破千萬大關，正式宣告千萬預售屋時代來臨。

過去除了雙北以外，其他都會區房價都相對便宜、實惠，但在資金潮大量挹注下，房市需求增加，加上台商回流投資、設廠，以及近幾年通膨升溫、缺工缺料狀況頻傳，讓預售屋價格欲降不易，觀察今年七都預售屋總價中位數，全數突破千萬大關，除了雙北二都漲幅相對和緩外，其餘五大都會區近五年預售屋總價漲幅均超過五成，其中，新竹縣市增幅甚至增加1倍以上，尤其在2020年之後迅速增長，新竹縣市預售屋總總價中位數更於2023年擠下新北市，成為僅次於台北市的都會區，天龍國第二果然名符其實。

筆者認為，新竹縣市受惠於竹科效應以及美中貿易衝突帶來的轉單效應，加以台商回流、投資設廠等利多加持，增加就業人口進駐，同時帶動以新竹科學園區為核心的自住、長期投資置產需求增加，推升房價。不過，我們也可發現不只在新竹縣市，有科學園區坐落的都會區，在各大企業投資設廠下，當地發展前景看好，也推升民眾對於房價的預期，台中、台南近五年預售屋總價中位數也有七成以上的增幅，顯見產業、就業與人口的進駐，帶動房價走揚。

預售屋總價持續走高，但民眾可購買的坪數則呈反比，觀察2019年至2023年預售屋交易坪數中位數變化可以發現，新竹縣市與高雄市以外的五都預售屋交易坪數中位數減少1.6坪至7.7坪，交易坪數幾乎都縮水，有「小宅化」的趨勢，除了因為房屋總價的設定，影響預售屋產品的坪數大小之外，家戶組成型態的變動包含頂客族增加、少子化下家庭育齡人口減少而對空間需求的下降等社會因素，也是造成建商推案「小宅化」的因素。

從近五年預售屋交易中位數的變化可以看到七都預售屋購屋都出現「總價逾千萬」與「小宅化」的趨勢。筆者提醒，在平均地權條例修法上路後，少了投資需求的介入，預期預售屋房價趨於平穩，將有助於自住需求消費者進場。