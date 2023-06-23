何世昌｜別再怪年輕人 營造缺工的根源在這

2019年以來，建築業營造成本急遽上揚，營造成本大漲二、三成，建商個個哀哀叫。2021年之後，缺工問題惡化，一直到現在缺工問題仍未紓解。有些人將營造問題歸咎於「年輕人不願吃苦」，導致營造業高薪也補不齊人力缺口，工程進度因此延宕。

不是年輕人吃不了苦 是小鮮肉根本不夠

「年輕人不願當工人，使營造人力出現斷層」這種說法來自於過往傳統印象無可厚非，但放在如今世道並非合理解釋，因為是這波缺工是個普遍現象，百工百業都缺工，缺工早已不是營造業的專利，而根源就在於2001年開始加劇的少子化。

觀察政府揭露的歷年新生兒人數數據，可以看到1997年前每年新生兒人數都在30萬人以上，1998、1999年雖然短暫跌破30萬人，但2000年又回升至30萬人以上。然而，自2001年起再次跌破30萬人，此後新生兒人數就頻頻破底；因而，2001年成為少子化問題惡化的關鍵年度。

圖／何世昌提供

從2001年算起，當年的新生兒至2021年已滿20歲，而20歲至22歲是許多年輕人結束學業、陸續投身職場的年紀；由於2001年及往後年度的新生兒人數銳減，當他們開始進入職場，缺工的問題便開始浮現，且缺工問題會逐年惡化。其次，新增勞動力因少子化而下降，再加上人口老少、退休人數大量增加，就是近期台灣勞動力缺口擴大的主要原因了。

紓解勞動力缺口 企業選擇並不多

根據馨傳不動產智庫預估，因受少子化、人口老化，以及近年產業回流增加職缺等因素影響，2021年至2030年間，台灣每年新增勞動人力缺口樂觀值約8萬人至15萬人，悲觀值約12萬人～20萬人。

政府要立刻紓解勞動力缺口的方式主要有兩種，一種是引進外籍勞動人力，另一種是鼓勵退休人士重返職場。民間企業要解決人力不足則只有一種方式，那就是「加薪搶人才」；如果每月加幾千元沒用，那就加上萬元！這是沒辦法的事，形勢比人強，大家都在缺人、搶人，當政府未能提出有效的解方之前，唯有薪水出得高的企業可以在人力市場上勝出。

總結的說，建商與營造業勿有不切實際的期待，以為未來人力成本有機會大幅回降，因為未來人力缺口只會持續擴大、成本恐節節攀高，如果狠不下心提高待遇，捨不了孩子就套不了狼，缺工問題將成為營運長遠的噩夢。

何世昌 現職：馨傳不動產智庫執行長 學歷 淡江大學中文系

世新大學中文研究所 經歷 中研院士曾永義教授助理

高雄特派記者

住展雜誌企研室經理、住展雜誌研發長