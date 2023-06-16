林建勛｜搶搭AI商機 商用不動產聚焦2趨勢

人工智慧（artificial intelligence）無疑是2023年上半年最受矚目的話題。生成式AI聊天機器人 ChatGPT問世，帶起一波科技革命，這股數位大浪也為商用不動產市場帶來創新與商機。據信義全球資產公司觀察， AI技術已成為各大產業必爭之地，相關產業鏈加碼投資布局，工業土地、科技廠辦需求應運而生，隨著整體產業升級，商用不動產生態將前進下一個里程碑。

龐大的AI商機已經來臨，國際訂單如雪片般增加，激勵法人企業積極擴建廠房，而內科是距離台北都會核心最近的一個科技產業聚落，隨著產業擴大產能，大型開發案遍地開花。IDC業者是方電訊即在內科砸下20億元打造第四座廠房，最快今年底就可以完工；台北市數位內容創新中心BOT案也在今年第一季動工，民間投資額約62.5億元，將由緯創集團、工研院協力營運，打造國際級的數位內容產業創新發展及人才基地。

科技轉型、產業升級已是現在進行式，產業加大力道部屬商用不動產，帶動市場交易向上成長，據內政部已揭露之實價登錄資料，近三年內科廠辦累計交易規模超過300億元，光是今年第一季，總價億元以上的交易案就有4件，而西湖段就佔據3筆紀錄，坐穩買方投資置產最熱門地段，其中廣越企業就以2.36億元，買進西湖段長虹NASDAK大樓部分樓層。

商用不動產市場與產業動向息息相關，觀察目前買方在評估標的考量因素已有改變，對未來辦公室有更多想像，具備自動化、科技化的智能商辦、科技廠辦將更受到青睞，例如：物業導入AI智能管理，車輛進出自動辨識、空氣品質偵測、智慧能源管理等，在會議空間規劃部分，可依據會議主題及人數作調整，支援AR、VR虛擬會議。對於買方來說，辦公室不再只是一個提供員工辦公處裡事務的空間，他們更重視藉由相關科技技術應用，提升員工上班品質及舒適度，進而提高工作效益。

智能化辦公室、科技廠辦已是商用不動產接下來的趨勢，建設公司看準使用需求及產業發展方向，在興建辦公大樓產品時，也多朝向智慧、綠能題材做規劃。科技進步加速產業革新，也使商用不動產有了全新的樣貌，誰能妥善運用科技帶來的便利，就能走在產業前端、乘著AI數位浪潮，抓住下一波商機。

（文／信義全球資產管理股份有限公司顧問發展部經理 林建勛）