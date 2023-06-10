莊志成｜政府打炒房 置產族可以進場嗎？

近年來，受惠於資金潮、低利環境與台商回流等利多挹注，讓房市交易熱絡，但也讓短期投機炒作歪風再起，造就房價不合理的飆漲，嚴重破壞房市交易秩序，同時，也引發民怨。政府為了遏止投機行為，積極祭出多項打炒房政策，從斷金流去槓桿、圍堵投機管道與重稅嚴罰三大面向來處理房市的短期投機炒作，讓房市供需回歸正常。

自中央銀行於2020年12月開始實施選擇性信用管制，而金管會也調高銀行的5項不動產貸款風險權數，從資金源頭開始管控。同時2021年7月房地合一稅2.0上路，拉長短期交易定義，持有不滿2年即適用45%高稅率，並將預售屋與營利事業納入課稅範圍，圍堵投機管道，針對短期炒作課徵重稅，讓投機客淡出市場。此外，再加上內政部積極推動平均地權條例修法，包括限制預售屋換約轉售、解約申報登錄、重罰投機炒作行為、設置檢舉獎金制度以及私法人購置住宅許可制，政策目的都是為了讓打擊投機客，讓房屋回歸正常需求而非炒作套利的商品，也因此獲得廣大民眾的支持。

可以預期的是，在政府多項打炒房措施陸續上路後，投機客退出市場，房市可望回歸供需基本面，對於自住首購、換屋族群來說，不啻是件好消息。那麼，對於置產族群而言，現在還適合買房嗎？

筆者認為，從全球經濟情勢來看，FED鷹派升息來打擊飆升的通膨，但目前仍未讓通膨回到安全區間，加上俄烏戰爭未停歇、中東局勢不確定高，都讓高通膨的現象恐怕短時間內難以緩解，錢愈來愈薄的狀況下，大家將積極尋找保值、抗通膨的標的，相較於股市與實體經濟脫鉤而大幅飆漲，泡沫化風險較高，反觀房地產市場，不但具有價格僵固性，以過去經驗來看，房價震盪也不若金融市場來得大，加上實質資產的價格通常與物價指數連動，在通膨的環境當中更具備避險、保值的效果，有利於民眾長期置產來因應未來可能的通膨常態化。

通膨常態化會有什麼影響呢？通貨膨脹會讓貨幣貶值，假設每年3%的通貨膨脹率，也就是每年物價都成長3%，等於手上的貨幣每年會貶值3%，那我們可以買到的東西會少3%，經年累月之後，雖然手中握有同樣金額，但購買力卻逐漸下降。簡單舉例，現在售價100元的商品，在20年後的售價會變成175元，現在的100元價值，在20年後只買得起現值56元的商品，因此，持有現金會被通膨怪獸吃掉，衝擊最大的就是持有現金與存款的人，因為其購買力將會隨著時間逐漸縮水，而最不受通膨影響的，則是持有實質資產的人，房地產就是其中一項抗通膨的標的。

綜上所述，在政府積極打擊投機炒作後，實際交易市況也逐步看到成效，抑制了短期炒作後，房市健康降溫，觀察近期房價處於持平盤整中，漲跌波動將趨於平穩，讓未來房市能健康穩定發展。因此，建議有自住需求或是置產的民眾，對抗通膨也該超前部署，才不至於被這波資產通膨的洪流淹沒。