李家妮｜獨活風潮向南吹 單身經濟看俏？

日本社會流行一套「獨活女子守則」，強調女性熱衷於進行所謂的「獨活」模式，並非獨自活著，而是獨自享受生活，獨自一人去喜歡的地方、做喜歡的事，享受獨處的時間，而在台灣，獨活男女似乎也有增加的趨勢？！

台灣房屋集團根據行政院性別統計資料庫數據統計，台南、高雄2022年戶別人口變化，其中，單獨居處一處所，而獨立生活的「單獨生活戶」人口，南二都均呈現增加的趨勢，台南相較上一年增加了7,212人，約增3.04個百分比，高雄則增加10,855人，約增2.6個百分比，而從性別來看，兩個城市獨立門戶的女性，增加比例均高於男性。

除了受少子化、老人獨居、離婚等社會因素，造成的單獨生活戶人口增加，現今社會晚婚、不婚族成主流，許多人追求獨立自主的生活，索性選擇脫離原生家庭自立門戶，尤其現今女性意識抬頭，經濟自主能力提高，選擇獨自享受生活的獨活女子也越來越多。

而台南、高雄近幾年受產業建設發展活絡，就業與經濟力提升，磁吸不少青年遊子南漂返鄉就業移居，這些獨活男女自己賺錢自己花，少了家庭負擔，加上南部房價相對中北部好入手，也提高了買房獨立門戶的可能性，另一方面，南二都挾建設利多，吸引不少投資族進場，非自住一人戶，也是影響單獨生活戶人數的原因之一。

獨活人口比例增加，對住宅房數、坪數需求降低，購屋也逐漸走向小宅化！根據台灣房屋統計，台南與高雄近一年1房、套房交易量佔比，均呈微幅上升，各增加1及1.3個百分點，平均單價兩都均有約2.6%漲幅，每坪成交單價落在19~20萬元左右，以高雄地區，主要交易熱區集中在三民、苓雅、新興等區，多數區域最高單價已站穩3字頭。

近年南二都房市飆漲，其實各類產品全跟漲，1房小宅、套房總價低、需求高，以目前市場需求，甚至比中大坪數宅更快熱銷，另外，像高雄早期市區有不少整棟都是套房的大樓華廈，雖屋齡屋況條件較不優，不過多數地段機能佳，因此，仍具有一定客需，其他如擁有捷運、百貨商圈機能的小宅新建案，價格也更具優勢，除了自住，也不乏投資客入手做出租使用，未來南二都將持續磁吸就業人口移入，人口紅利加持，小宅價量表現也可望再向上。

（文／台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮）