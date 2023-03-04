張欣民｜若土國強震在台灣 房屋頂得住？

這是個很多人不願面對的假設，更是一個讓人不敢去想像的議題，但住在菲律賓板塊與歐亞板塊推擠出來的台灣，上至政府部門，下至市井小民，都不能不把這個假設議題放在心上，特別是住在老房子裡的民眾！

看著電視上一棟棟建築摧枯拉朽似的應聲倒塌，這就是0206土耳其大地震的驚悚畫面，算得上是世紀大災難。為什麼這次大地震死傷這麼嚴重？從建築專業角度初步檢視可能原因，除了7.8規模的超強震度外，建築法令規範不足，無法因應超強天災是其一；設計不良，如地基不夠深、沒打基樁等是其二；偷工減料或是未按圖施工是其三，事實上也真的是有；建物老舊或是使用不當是其四。

台灣也曾發生死傷慘重的921大地震，但這次土國大地震「威力是921的2倍」，當然大家不想看到這麼大的地震發生在台灣，但我們必須要有危機意識，畢竟台灣跟土耳其一樣都位於地震帶上，這次的土國大地震，正好是讓我們再次好好檢視我們所住的房子是不是安全、牢固？

所謂「無恃其不來，恃吾有以待也」！上述的土國地震檢討之原因，我們是不是可以避免或是提早因應呢！地震強度無法逆料，什麼時候要來沒人知道，但是政府的建築法令該不該再強化呢？建築設計規畫上，該不該回歸實際實用面，而不是浪費在務虛上面。在工料雙漲雙缺情況下，偷工減料的豆腐渣建築是不是也在孳生？驗收機制該不該更強化呢！

其實現在台灣面臨最嚴重的問題是龐大的老舊建物，據統計，屋齡超過30年的住宅就有460萬棟，其中超過50年屋齡的近百萬棟，這些建築大多是寙漏不堪，更不符合最新的建築耐震標準要求，假如土耳其大地震發生在台灣，真叫人不敢想像這些住宅的命運會是如何？

但是回頭看看，我們這幾年老舊建物都更或是危老重建，卻是嚴重的牛步化，關鍵在於很多人只斤斤計較所分回來的房子價值及面積，卻忽略了一個隨時可能發生的「老天爺大規模都更」的更大風險！

這裡讓人想起清朝大學士張英「六尺巷的故事」：「千里捎書只為牆，讓他三尺又何妨？長城萬里今猶在，不見當年秦始皇。」

（中國時報 作者為消基會董事暨房委會委員張欣民）

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