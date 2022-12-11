莊志成｜股匯雙殺！台灣房市會崩嗎？

美國聯準會自今年3月起啟動升息循環，累計至11月已升息15碼，放鷹態勢猛烈，全球金融市場面臨劇烈震盪。美國升息造成台美利差擴大的狀況下，外資持續出走，今年1-9整體外資累計淨匯出高達224.72億美元，折合近新台幣7094億元。

外資大舉匯出讓國內股、匯市都受衝擊，新台幣大幅貶值，目前已來到約31至32元兌1美元的水準。而台股在今年1月5日創下股市開市六十年來歷史新高價18619點後，逐漸向下修正，最低跌至12629點，上下震盪的幅度高達33%之多，國內金融市場呈現股匯雙殺的局面，市場一片哀鴻遍野。那麼，台灣房市是否會受衝擊而崩盤呢？

一般而言，股市與房市的確具有連動性，過去兩年在資金潮的挹注下，股市大漲，不少投資人在股市獲利，就將部分資金投入房市，而低利環境也推升購屋動能，讓房市出現了一波榮景。但今年以來受到高通膨、升息、貨幣緊縮等衝擊，股匯市重挫，也連帶也間接影響到房市表現，近期我們看到10月房市交易市況，原本應該是交易旺季，但卻旺季不旺，市場觀望氣氛濃厚。

根據永慶房產集團的預估，今年全年房市交易量較去年減少6%至10%左右，雖是近六年來首度衰退，但整體交易量還是保持31萬棟以上的水準，仍是近幾年的高檔，顯示房市買氣雖降溫，仍保持一定熱度，民眾看屋、賞屋意願仍高，自住首購、換屋需求不減，房地產市場沒有崩盤危機。

此外，長期置產投資購屋動能也不容小覷，根據2022Q4永慶房產趨勢調查結果顯示，在通膨壓力持續的狀況下，65%消費者仍會優先選擇以房地產作為抗通膨標的。所謂的通膨，簡單說就是物價上漲，當物價持續上漲但收入所得不變，換句話說就是錢會變薄，消費能力下降。說到抗通膨，許多人第一時間想到就是「買屋抗通膨」，因房地產價格具備僵固性，價格並不會瞬間暴跌，就歷史經驗來看，房價跌幅遠低於股市、債市等金融商品，加上政府近兩年積極打炒房，抑制短期投機炒作，房價出現不合理飆漲機會不高，但又具備價格向下的僵固性，長期而言，仍是具保值甚至有增值空間的投資標的，吸引長期置產族群資金駐足。

綜上所述，在全球高通膨、升息、貨幣緊縮衝擊下，股匯雙殺，房市出現買氣降溫的現象，可以將其視為大量資金退潮的副作用，退場的主要是短期投資買盤，而自住、長期置產購屋需求仍在，房市基本盤仍穩固，僅是回歸供需基本面，並沒有崩盤的危機，民眾毋須過度擔心。

（文/永慶房產集團加盟事業處總經理 莊志成）