張欣民：百萬房價是台中房市新里程碑？

近日實價登錄上有人赫然發現，台中有預售建案登上百萬寶座，這真的是一件大事，更是市場人士期待多年的盛事，無不十分雀躍、到處奔相走告，只是這成交案例不是在七期豪宅區，因此也有不少人都覺得怪怪的，這個百萬房價會是台中房市的新里程碑嗎？

號外！號外！台中房價突破一百萬了！實價登錄上確實查得到一筆位在水湳經貿園區內的建案最新成交價，每坪單價達到100.2萬元(媒體曝光後被官方下架了)，狠狠甩開了七期富人區的眾豪宅。這真的是不得了的大事，有史以來台中房市首次登上百萬房價的寶座，這是僅次於天龍國台北市之後的房價紀錄，怪不得大家到處奔相走告。

只是稍稍定下心來，很多人難免會納悶，為什麼不是七期而是水湳？一個是蛋黃區，一個是蛋白區；一個已展現出成形豪宅聚落的架式，一個是長草比長房子多的新重劃區。當然也有人會問，為什麼「不是二寶、一聯」？更有人覺得這筆百萬成交案例怪怪的，哪裡怪呢？

1.房價跳空漲停

該筆百萬成交案例的建案還在預售階段，最近廣告量也恰好漫天釋出，在11月11日之前實價登錄上可查到有14筆成交紀錄，其中大多數中低樓層成交行情在每坪74.7~78.3萬元之間，且成交時間在此案之前。雖說頂樓視野景觀無敵，但是這也未免太跳tone了吧！有人是這般買房子的嗎？不先看看之前已有的成交價格，一舉就跳上百萬價位，這不就很像股票跳空漲停嘛！

2.樓層價差看來有點誇張

該案樓高34層，頂樓一坪100.2萬，以此跟同樣是面公園的上述中低樓層價格比較，等於垂直樓層價差達每坪1萬元，這應該也創下台中市高樓垂直價差的紀錄吧！

3.會不會是左手賣給右手

這是實價登錄上路以來，市場上公開的秘密，也就是所謂的向上定錨效應，市場上已傳出多起企圖「創價」的建案登錄，但最後都被地政機關「蓋牌」，不予揭露。這個案例是「單筆」又創在「非蛋黃區」的天價行情，地政機關卻輕易就將之揭露，也是有點怪怪的，對比近日桃園青埔地區出現7頭成交價，地政機關察覺有異之後立即下架，誰更在乎居住正義，似乎也是不言自明了。

這次百萬房價的得主，很早就預告水湳會有百萬的成交行情出現，果然是說到做到，只是這百萬房價會是台中房市的新里程碑嗎？就看後續能否經得起市場及景氣的考驗了！

張欣民 ◎現職

正聲廣播電台「日光大道」房產節目主持人

天時地利不動產顧問公司總經理

消基會房屋委員會委員

士林社區大學房地產投資課程專任講師

中華民國不動產仲介公會全聯會會務顧問

台北市不動產仲介公會公關主任委員 ◎經歷

太平洋資產管理公司總經理

美商ERA易而安不動產行銷顧問

信義房屋企研室協理兼發言人

金融研訓院講師

好房誌編輯總監

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