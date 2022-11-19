買預售屋 注意看不見的結構安全更重要

房市熱絡，預售屋因付款彈性、低自備款、頭期款可分階段付款、可客變等特性，受許多購屋族青睞。通常預售屋會以街景模型、樣品屋、格局圖來跟民眾介紹，但在無法看到實際屋況下，民眾該如何挑選到一棟真正安全耐震的優質好宅？一棟良好建築物最基本首要條件就是「結構安全品質」，以下列出幾點購買預售屋時，在結構安全品質上應注意的潛藏小細節，以及交屋時的注意事項與大家分享。

一、優良的結構規劃設計

台灣位處地震多的區域，再加上海島型氣候，因此房屋的結構安全在規劃設計初期，一定要優先將結構安全系統同時考慮進去，而非一味只以美學為最大考量，卻忽略安全的重要。921地震時，很多大樓的破壞倒塌都是因為結構設計規劃不良所造成，只要我們都能夠學習如何判斷結構系統較佳的建物，結構安全性較為不佳的房子自然就會隨市場機制慢慢被淘汰。

二、精準確實的施工品質

「結構安全，預防勝於治療！」最好的預防，便是能在建造時就蓋出結構真正安全的建築物，有好的結構設計若沒有用心在施工品質上有所把關，地震來時同樣不堪一擊，因此「優良的結構規劃設計」及「精準確實的施工品質」缺一不可。施工品質是房屋安全最相關也是最難以檢視的，因為一般人買房只能看到房子的外觀，至於攸關建築安全的鋼筋及混凝土材料應用及施工品質，則無從得知，絕大部分買房的人，可能因為資料不足或相關專業知識的缺乏，往往忽視了房屋「結構安全品質」這個最根本也是最重要的問題。

建築物在興建過程中，需要使用的材料類別更是繁多，但從結構安全品質的角度來看，無疑混凝土材料及鋼筋品質控管乃為首要。另外，一般購屋時有部分銷售人員會出示房屋混凝土的氯離子檢測，及混凝土抗壓強度試驗報告資料給消費者，表示他們使用的混凝土材料基本上沒有什麼大問題，但值得注意的是，主要造成混凝土品質不良的原因，往往更多是在於施工過程中的品管。

三、防裂防漏水性能

買屋最怕遇到的事情，「漏水」絕對名列前茅。一般建築最容易發生滲水、漏水的地方包括樓板、屋頂、窗角及地下室，民眾在購買預售屋之前，可針對這個部分的施工品質多加了解。有些建案會以全棟外牆防水作為賣點，告訴消費者該案不惜成本的用心，有別於一般建案，外牆只做樓層接縫防水及窗戶周邊的重點防水。但應留意的是，全棟防水塗佈後，再進行外牆磁磚的黏貼施工，其黏著劑與防水層間的附著力，相較於一般外牆打底的附著力，會有磁磚附著力不足之慮，長期將引發磁磚掉落問題，不得不慎。

四、裝飾裝修設備細節

除了有內在的結構安全品質，也要有外在的裝修來提升整體大樓質感，因此在建築規劃設計階段裝飾裝修設備就應詳加檢討，並徹底落實施工品質管控，建築外觀才得以青春永駐。近年來不少個案訴求全棟石材外牆崗石打造，或使用大量隔柵加以美化裝飾，建築物整體重量增加，受地震力搖晃的程度也會比一般大樓還要來得大，若加上建材、黏料品質不佳或施工不當，還有可能造成磁磚掉落的風險，建築物如能朝向輕量化規劃設計，則受地震力影響將會降低，進而提升建築結構的安全性。

五、交屋

歷經幾年等待，交屋是距離搬進新家的最後一步，但須注意事項卻也不少。民眾購買預售屋簽約前應看清楚合約內容，是否有符合內政部的法規規範，交屋時也應依據合約內容逐一仔細核對，例如建材與設備是否符合買賣契約內容、面積坪數是否相符、交屋日期、完工後之管理維護及保固期限等。最重要的是，交屋流程應該是初驗、撥款、修繕、複驗、撥尾款才交屋，交屋前必須進行驗屋流程，如發現瑕疵應載明於驗收單上，由賣方於期限內完成修繕。

重視建築安全品質的發哥(戴雲發)提醒，為保障消費者購買預售屋之權益及避免產生購屋糾紛，謹慎檢視契約內容就顯得格外重要，即便參觀了樣品屋，實際成屋完工後的採光、格局、挑高，都可能跟買方預期產生落差，建議消費者選擇信譽口碑優良的建商才會更有保障。

（文/授權轉載自理財周刊 1160期 作者/戴雲發）