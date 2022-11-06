曾敬德：台北15間飯店撐不到旅客回流

雖然觀光業好不容易熬過疫情寒冬，但對於開門就在燒錢的飯店業者來說，與其慘澹經營，即使未來旅客復甦惹，老飯店競爭力也比不上新的飯店，倒不如趁現在政府給予高額容積獎勵的時間改建，從不動產經營轉型不動產開發，賣資產的獲利可能比辛苦經營一輩子的不動產還多，統計發現今年光台北市就已經有15棟飯店參與危老改建。

根據官方內政部統計顯示，全國的危老改建已邁入新的里程碑，整體開工件數突破一千件，參與申請件數也逾3千件，北市是危老政策申請最熱絡的區域，包括「申請、核准、失效」件數都是全台第一，成為全國危老王。

根據北市建管處資料顯示，北市危老核准案件數累計已達735件，北市飯店危老核准共有神旺飯店、六福客棧、台北馥敦、宣美精品飯店、優美飯店、洛碁大飯店花華分館、台北國賓飯店、三德大飯店、西華飯店、慶泰大飯店等15間飯店核准危老改建。

這波疫情讓北市老飯店吹起改建風，先是國際旅客雪崩少了千萬人次，政府也給予高額容積獎勵的危老政策，台北市有些專門經營商務客的老飯店，早已經風華老去，即使觀光與商務需求回流，老飯店的硬體也比不上新飯店，加上經營者可能也有一定歲數，都是促成這波改建潮的關鍵因素。

觀察這波飯店的危老改建潮，大多數都不再作為純飯店經營使用，北市已經有飯店與住宅複合式開發的成功經驗，且這類型的規畫對於房價也有正面加值的效果，目前已經成功地改建案「台北馥敦飯店（南京館）」改建案「鐫萃」，統計實價揭露成交均價每坪約157.04萬元，房價也寫下區域新高。

曾敬德 ◎現職

信義房屋不動產企研室專案經理 ◎經歷

蘋果日報地產記者

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