北市小豪宅「逸仙悅榕」 每坪近170萬奪冠

總價時代，小宅增值速度快，今年上半年十大小豪宅以屋齡達17年的「逸仙悅榕」每坪169.9萬居首，鄰近永康商圈的新興小豪宅「大安滕」今年6月每坪164萬元、「EAT時尚館」5月每坪153.9萬元，雙創社區新高，分列第四名、第十名，其中「EAT時尚館」屋主持有八年轉手增值772萬元。

據台灣房屋調查，今年上半年台北市小豪宅單價前十名社區，單價均站上每坪150萬元，除了最高單價「逸仙悅榕」單價逼近每坪170萬元外，「仁愛A+」、「敦南SOHO」單價均在每坪165萬元以上。十大小豪宅中，有6個社區位在大安區，信義區則有2個，中正和中山各1個。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，這類高單價小宅主要分兩大類，一類為「學區小豪宅」，多位於台北精華地段的明星學區內，許多父母為了孩子學區設籍而購屋，具長期穩定市場需求性，有抗跌保值的條件，由於位於市中心、交通方便，因此即使沒有車位、出租率仍高。

另外一類為「二代小豪宅」，包括「敦南SOHO」、「琢豐」、「新美齊PARK259」、「璞真作」等等，主要訴求鮭魚返鄉、事業小有成就的單身富二代，不想住在父母的高級豪宅中，室內坪數需求約在20坪左右，加車位總價落在4、5千萬上下，不亞於一般住宅總價，且這類小豪宅的公設比不低，以「敦南SOHO」來說，公設比高達39.8%。

根據最新實價登錄顯示，位於新生南路一段的新成屋「大安藤」平均單價約落在每坪138萬元左右，且迄今已有三筆轉手記錄，轉手多能增值70～375萬元。另一件位於永春捷運站聯開案的「EAT」，去年9月「EAT國際館」5樓單價成交158萬元，創下社區歷史新高，今年另一棟「EAT時尚館」4樓也以153.9萬再創該社區最高單價。

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