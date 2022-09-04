莊志成｜今年房市遞延買氣會出現嗎？

全球疫情仍持續肆虐中，而國內疫情在4、5月大爆發後，最高確診人數突破9萬人，讓各縣市政府拍板高中以下學生實施居家遠距上課，不少企業也實施分流、居家辦公等措施，雖政府疫情警戒未升至三級，但民眾自主防疫，減少餐廳內用、降低群聚，也衝擊到房市交易量。而近期在疫苗覆蓋率提升，加上民眾落實自主防疫措施的狀況下，本土疫情已有逐步趨緩的跡象，消費人潮回流，房市交易量似乎已出現小幅彈升的狀況，相信很多人都想問：疫情趨緩了，今年房市會像過去兩年出現遞延買氣爆發嗎？

我想，可以從幾個面向來觀察，首先，今年與前兩年第一個不同的是全球通膨攀升，在「疫情封城管控」、「塞港擁擠延誤」、「全球市場缺工缺料」，以及烏俄戰爭衝擊下，油價與天然氣高漲導致原物料價格失控，同時也引發糧食危機，且短時間內恐怕難以解決，通膨壓力與日俱增，國內物價指數年增率已連續五個月突破3%，物價快速的增長恐怕不是暫時的現象，而是長期性的影響。

其次則是啟動升息，為因應全球通膨怪獸壯大，各國央行紛紛以升息、貨幣緊縮來抑制，美國今年以來已升息9碼，同時宣布縮表，當多國央行都從「價、量」雙管齊下緊縮，資金成本將被快速拉高，而國內也跟進升息的腳步，今年已升息1.5碼，預估房貸利率今年底前將上看2%，購屋負擔加重，讓不少想購屋的民眾開始觀望，選擇延後甚至放棄購屋計畫。

以升息來抑制通膨雖是立意良善，但快速緊縮的結果將衝擊股市、債市下跌，當民眾可支配所得銳減，就會緊縮消費、減少不必要支出，需求降低的狀況下，企業獲利恐縮水，出口表現也受衝擊，經濟擴張動能恐趨緩，各預測機構都不看好今年全球經濟表現，而主計總處也下修今年台灣經濟成長率至3.76%，也會衝擊民眾購屋信心。

此外，還有政府打炒房政策收成效。政府積極推出打炒房政策來抑制短期投機炒作，從「斷金脈、去槓桿」、「圍堵投機管道」以及「重稅嚴罰」多管齊下，目前已收到初步成效，不論是預售屋或是成屋，都有看到投機客縮手的跡象，房市目前以自住、置產族群為交易主力，回歸正常供需，但交易量要大幅擴量的機會並不高。

綜上所述，在通膨居高不墜、全球貨幣朝緊縮方向不變的狀況下，資金派對結束，經濟景氣有下行風險，加上政府祭出打炒房政策緊箍咒，房市不確定性增加，不僅衝擊民眾購屋信心，在央行連續升息後，每月房貸支出增加，加上民生物價已回不去，都將影響購屋意願，即使疫情趨緩，且剛性需求仍在，但要像前兩年在資金潮挹注、通膨溫和催化下出現遞延性、報復性買盤，今年恐怕難以再現。

（文/永慶房產集團加盟事業處總經理 莊志成）