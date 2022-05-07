莊志成｜生不如死危機 會引發房市風暴嗎？

根據內政部人口統計資料顯示，2021年全年出生人數15萬3,820人，死亡人數則為18萬3,732人。死亡人數足足比出生多出近3萬人，自2020年人口自然成長「死亡交叉」後，已連續兩年「生不如死」，且缺口有持續擴大的趨勢，少子化也讓台灣從高齡社會逐步邁向超高齡社會，成為不容小覷的國安危機。

當然，少子化、高齡化、人口衰退並非台灣獨有，當國民所得增加、發展程度提升後，大都會出現這種現象。那麼，當人口紅利消失，對於房市而言，會讓購屋需求大幅減少，引發房市風暴嗎？

首先，我們可以先從戶量來觀察，人口減少、分戶與單身戶增加，導致每戶的人口下滑，根據統計資料顯示，1991年台灣每戶有3.94人，2009年跌破3人關卡，剩下每戶2.96人，2021年還守住每戶2.6人，今年1月開始正式跌破2.6人，3月平均每戶僅剩下2.58人，創下歷史新低。由此可見，台灣的家庭型態已由過去傳統家庭、中型家庭逐漸轉變為核心家庭、單身家庭等，也因家庭組成型態的不同，其性質、功能、需求自亦不同。過去傳統家庭是一個自給自足的單位，個人自出生至死亡的一生，衣、食、住、行、育、樂等種種需求，都可以在家庭之中自行充足，可謂有家萬事足。但滿足自給自足的要求，必須要有足夠大的戶量，才能達成家庭內分工與互保的任務。因此，「戶量縮小」也代表「分戶」趨勢明顯，2人戶甚至是1人戶將成為未來家戶型態主流。

在這樣的趨勢之下，筆者認為，購屋的需求反而可能不減反增，只是因應家庭型態改變，三代同堂的情況減少，也讓近幾年建商在建案規劃時減少坪數，因應居住型態的改變，室內面積20-30坪、2房或是2+1房成為最容易銷售的產品，也是目前推案主力。另一方面，高齡化其實也會推升換屋需求，過去銀髮族可能住在沒有電梯的公寓，當年紀愈來愈大，上、下樓更顯困難，或是兒女離巢後，不需要這麼大的住居空間，打掃起來也很累人，都將產生新商機，有大換小、舊換新的可能，對於住宅的要求則將更重視安全性、舒適度及生活機能的便利性，從而增加對「電梯大樓型」住宅的需求。

綜上所述，台灣「生不如死」是現在進行式，人口負成長已不可逆，即使人口減少長期將影響房市需求，但或許不用過度悲觀，因應小家庭甚至單身戶的家庭型態改變，讓戶量持續下降，反而創造出更多的首購、換屋需求，削弱人口減少對房市的負面影響，筆者認為，目前看來，人口紅利減少應該不至於引發房市風暴，不過，長期而言仍就是一大隱憂，提醒有意購屋的民眾仍需審慎，評估自身財務負擔能力，避開過度被炒作的區域，才是明智之舉。

（文/永慶房產集團加盟事業處總經理 莊志成）