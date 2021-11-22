莊志成｜房市旺！全台新建待售餘屋減

去年初疫情黑天鵝來襲，衝擊全球經濟，各國政府為了抵抗新冠疫情黑天鵝所帶來的衝擊，祭出無限量增加貨幣供給與財政刺激措施，企圖挽救經濟，也讓全世界充斥大量資金，不僅推升全球股市，也讓各國房市轉趨熱絡，而國內也不例外，在國內防疫成功、疫情趨緩後，房市交易升溫，下半年幾乎可以說沒有淡季，全年房市交易量也站上32萬棟大關。

房市交易熱絡的市況從預售屋、新成屋到中古屋，買氣都有明顯的增溫，過去被視為觀察房市賣壓的新建待售餘屋也逐步減少。所謂新建待售餘屋是指屋齡不滿5年且維持第一次登記的房屋，也就是還在建商手上，尚未賣出的房屋，就視為餘屋，根據內政部統計，2020年第4季全台新建待售餘屋約6.96萬宅，是2016年第3季以來新低，而且已經連續四季遞減；若觀察六都中餘屋數量最多者為新北市的1.45萬宅，其次則為台中市9,618宅，桃園市以8,841宅位居六都第三名。整體而言，全國新建待售餘屋數量呈現減少趨勢，餘屋賣壓略有舒緩的跡象。

不過，若觀察六大都會區各行政區的餘屋增減狀況可以發現，並非每個行政區餘屋都能順利去化，以新北市而言，受惠於台北市人口外溢的效應，以及「工作在台北，居住在新北」的購屋需求，位於新北第一圈的板橋、三重、汐止具備區位優勢，餘屋去化量最多，而高雄則以北高雄的左營、三民、楠梓與鼓山的表現最為亮眼，主要是近年高雄積極進行產業升級，除了原有的加工出口區轉型為科技產業園區外，也積極劃設新的產業園區，增加就業機會、薪資水準提升，就吸引買盤進駐，也讓待售餘屋持續順銷，因此，產業、人口仍是房市致勝關鍵。

莊志成認為，在資金潮挹注與低利環境助攻下，全球股市、房市都吸引大批資金駐足，加上通膨壓力逐步浮現，更加深民眾尋求保值抗通膨的標的，尤其在華人社會「有土斯有財」的觀念歷久不衰，更是促使民眾積極進場購屋的推手，而在需求增加、買氣暢旺的狀況下，只要房屋價格合理，符合民眾需求，自然就能順利銷售、去化，這也是新建待售餘屋連續四季遞減的主因。

此外，去年下半年因預售屋有炒風再起的跡象，房市過熱的議題而引發政府關注，積極超前部署推出健全房地產市場方案，央行也從預售屋、餘屋、土建融與自然人多戶貸款出手限制貸款成數，也讓短期炒作降溫。而央行實施餘屋貸款管制，也讓新建待售餘屋去化速度增加，市場新增供給不至於產生過大賣壓，房價不會出現大起大落的狀況，房市能夠跟著經濟復甦的腳步健康發展。

（文/永慶房產集團加盟事業處總經理 莊志成)