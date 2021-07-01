葉國華：建商進股市捨房市?穩健配置是王道

近期新冠肺炎疫情衝擊房市，讓房市短線交易出現急凍，不少眼尖的網友發現，許多建商開始不務本業的把資金投入股市，大賺股市快錢，這讓網友直呼是不是房市已經不行了?房市要反轉了?

對此，筆者認為，去年底以來政府打炒房，加上近年營建成本狂飆，由主計處發布代表營造成本的營造工程物價指數（CCI）就可發現，今年5月營造工程指數121.23，已連13個月攀升、連六個月創歷史新高，突破2008年7月的112.11的前波高點，今年建商營運確實面臨相當大的壓力，普遍都面臨利潤被壓縮、銷售推不動的狀況，而如今肺炎疫情再次衝擊，更導致房市買氣急縮，對於建商來說可謂雪上加霜，因此才不得不思考投資其他副業或是往股市投資，希望能挹注獲利。

觀察上市櫃公司發布的重訊來說，今年包含皇翔、富旺等上市櫃建商，進出股市的狀況都相當頻繁。買賣標的涵蓋海運、空運、太陽能、面板、半導體、手機鏡頭、伺服器、鋼鐵、IC設計…等產業，投資觸角確實相當廣泛。不過，因股市買賣風險也高，賺賠難以預估，估計建商投入股市的時間並不會太久，只要房市回溫，建商還是會逐漸回歸本業，民眾不用因短線建商炒股不推案就認定房市要不行或是要反轉了。

由於，近年全世界面臨各項金融危機、肺炎疫情等衝擊，都紛紛實施QE(印鈔)來救市，龐大資金潮也紛紛湧入市場找尋投資標的，房市就是這波資金潮下主要的受惠標的之一。以近年民眾常將資金配置的房地產、黃金、台灣50 ETF與近年興起的比特幣來說，黃金不像房地產可收租，缺乏實質收益，股市的ETF與比特幣又波動劇烈，其實，並不適合在資產中在大量配置。比特幣雖漲幅驚人，但今年最高曾一度衝高到逼近每枚6萬美元，但就曾有一日閃崩30%以上的狀況，到今年6月底價格也僅約3萬4千多美元，只有最高點的六成多。如果民眾在錯誤時間點將資金配置在波動大的產品，套牢賠錢的機會就會相當大。因此，房地產漲勢雖不是最高，但卻是最為穩健的。

目前民眾因低利率，加上對通膨的預期，使得市場資金持續流入房市，也導致房市呈現「大漲小回」的趨勢相當明顯。以肺炎疫情最嚴重的「美國」來說，近一年房價飆漲超過一成，而台灣從信義房價指數也可發現，去年至今年Q1，台灣房價也上漲了11%。如今台灣雖因防疫作戰出現意外轉折，但全民防疫的意識尚屬正面，只要些許時間加上經濟體質佳且政府將持續救市下，估計資金湧入房市的趨勢不會有太大改變，選擇買房應該是民眾相對穩健可靠的選擇。倘若疫情半年內能獲得控制、疫苗施打率攀升，在目前低利環境不斷的情況下，台灣房市將有機會迎接來遞延性買盤，未來房價緩步溫和攀升機會仍不低，想買房的民眾需多留意。

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