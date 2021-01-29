開門賠錢、關門賺錢　老飯店淘金轉生術

去年新冠肺炎疫情爆發以來，許多觀光飯店業老闆愁眉苦臉，因為住宿的人不見了，尤其是商務型五星級飯店的狀況更為慘烈。就算主動大降住房價格來挽救住房率，但因觀光、商務入境人數銳減，降價的成效也不大。

雖然去年入境觀光客減少，國內旅遊大爆發替飯店業一些挹注，但部份地區如台北市並未能跟上國旅風潮，觀光飯店住房率依然很淒慘。這些飯店每天早上一開門，就是燒錢的開始，不僅員工加水、電支出，都已經賠一屁股了還是得繳沉重的房屋稅與地價稅，所以不少飯店業者索性收攤不幹了。

但很有趣的現象是，台北市大多數飯店業者每天營業、賠錢苦撐，但關門的業者卻發大財。這種特殊的現象，過去以來從未見過。而其關鍵原因，就在於「危老」改建。

由於危老改建不必經過都審等冗長的行政程序，改建速度很快，而且可輕易取得1.3倍至1.4倍容積獎勵，所以吸引民間業者大舉投入。不過，危老改建需要百分之百所有權人同意，老舊集合式住宅因產權分散，整合相對困難。

但老飯店不一樣，不少老飯店產權單一，因而成為發大財的金雞母。而正因為符合危老改重飯店有容積獎勵的關係，這種老飯店成交的土地單價，甚至比素地還要來得高。

自危老重建條例上路後，台北市老飯店戶為當紅炸子雞，吸引建商、壽險與金控業者瘋狂買進。但凡有產權單一的老飯店物件丟到市場上賣，「只要價格不要離地球太遠」，往往很快就會成交。富邦人壽斥資約268億元買下「王朝大酒店」就是最好的例子。

對口袋深的建商、壽險業者來說，買老飯店進可攻、退可守。如果想要立即改建，那就馬上能送照；如果不立即改建，可以回租賺租金，再慢慢規劃開發方向。

有些飯店業者捨不得賣掉資產，但他們腦筋動得快，先把飯店收起來，跟建商談合建開發，等建商蓋好後再分回部份資產作飯店營運，一方面先賺容積獎勵財，另一方面藉由「酒店式公寓」的開發模式來拉抬房屋售價，再賺一手增值錢；這種模式對建商與飯店業者而言，能達到雙贏的效果。

台北市飯店業者被疫情傷透了心，但卻在危老找到第二春。如果看到有人捧錢買老飯店，千萬別笑他們傻，人家買的可不是飯店！

何世昌 ◎現職

住展雜誌 研發長 ◎經歷

大學教授助教、專欄作家、住展雜誌企研室經理

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