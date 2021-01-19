莊志成：打炒房不打房 房市量增價穩

近期政府大動作祭出房市調控政策，由內政部稽查預售屋先開出第一槍，國發會接著提出健全房地產市場方案，再來是央行提出選擇性信用管制，金管會隨後啟動銀行專案金檢，而行政院會也將實價登錄地政三法送入立法院，最後財政部表示中長期有意修正房屋稅條例，難得政府跨部會都意見一致地為調控房市積極採取各種措施，在在顯示出政府要調控房市的決心。

不過，若是仔細觀察政府推出的政策，以央行提出的選擇性信用管制為例，主要分為四大項目，首先是降低法人購置住宅的貸款成數，將透過法人逃避房地合一高稅率的門關上；其次是限制自然人第三屋的貸款成數，減少投機客能夠開槓桿的空間；第三及第四項則是針對建商，降低購地及餘屋的貸款成數，一方面增加建商購地的所需準備的資金，另一方面則降低建商利用餘屋開的槓桿，將建商的資金水龍頭鎖上，以防止建商不斷的利用槓桿以案養案，同時也減少銀行在不動產授信的曝險。

由上述央行採取的信用管制可以發現，此次政府主要的目標是在「打炒房」而非全面性的「打房」，各項措施都是針對炒作房市的投機客以及建商，減少能夠炒作房市的空間與手段，並不是要打趴房市，主要目的是抑制投機炒作，讓房價不再大幅度的飆漲，而是回歸供需基本面。因此，對於一般自住民眾並不會有太大的影響，雖說短期可能影響到購屋族群對未來房市的信心，但若將時間拉長來看，此次讓投機客退出市場的打炒房政策，對於整體的房市才是較健康的發展模式，讓炒風降溫，房市才能走得長遠，如果房價被迅速炒高，那房市榮景就是曇花一現、稍縱即逝。

此外，全球貨幣寬鬆政策續行，以及台商回流、儲蓄險陸續退場等市場資金挹注，且短時間內不會改變，加上美國總統大選的結果已底定，紛擾漸除，疫苗也陸續有研發成果出爐，甚至部分國家已經開始接種疫苗，全球疫情可望獲得控制，各經濟預測機構也樂觀的看待明年的經濟復甦，在基本面良好的情況下，都支撐房市動能。

因此，全球經濟穩定復甦，低利、資金氾濫短時間內不會改變的狀況下，房市沒有看淡的理由，房價欲跌不易，但投機炒作受抑制，也難有大漲空間，未來房市以長期需求為主，且自住買盤追價力道有限，房價應會以平盤整理或緩漲的格局為主，預期房市續呈「量增價穩」格局。

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