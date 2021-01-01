打炒房國家隊去年底作帳行情成績單待分曉

2021年已到，反觀2020年底，股市法人忙著年底作帳，營造每年一波的年底作帳行情。2020年底打炒房國家隊似乎也忙著趕在跨年之前，給政府高層看到打炒房的成績單，各部會紛紛祭出手中法寶，到底能不能達到實際成效呢？全民都在看，特別是等著價跌的年輕購屋族群。

猶記10月底央行副總裁陳南光投書媒體，提到近期房市炒作嚴重、房價驚驚漲，並提醒政府要比照防疫超前部署，避免房市一旦變成脫韁野馬，就一發不可收拾了！到上個月11月分，與房市有關的各部會開始一一被點名，但是各部會都是你看我、我看你，部會首長更是紛紛打起太極拳，甚至是大踢皮球，你推給我，我踢給他，球最好不要落在自己身上。

但是到了這個月初風向突然180度轉向，似乎有人在喊「丞相，起風了」！特別是在市場上頻頻傳出紅單轉售亂象之後，先是行政院會後大陣仗召開記者會，宣布了「健全房地產市場方案」，媒體稱之為「蘇9條」，將健全房市的相關部會都論班排列，將可用的工具也都臚列出來，一支打炒房國家隊儼然成形。

只是市場及媒體還是半信半疑，學者們甚至還冷言冷語，直指行政院「用嘴巴打房」之際，央行楊總裁竟然以迅雷不急掩耳之勢，祭出了4大信貸措施，這4大信用管制措施招招直指投機炒房客的咽喉，明顯地避開前些年彭總裁時代選擇性信用管制的缺失，也避開會傷及無辜的可能批評，為小英政府在「居住正義」議題上扳回不少的失分。

隨後房市主管機關內政部也動起來了，去年在立院被打槍的實價登錄2.0修法草案，迅即出行政院大門，要拚這一會期內在立院闖關通過。至於紅單投資亂象，內政部也說要修平均地權條例，比照購買口罩要來個實名制，並不得再轉手，根絕紅單亂象。

當然，金管會也沒閒著，已經鎖定10 家銀行以及4 到 5 家票券公司，要來個「不動產專案金檢」；財政部原先都不鬆口的囤房稅，現在也說要加緊研議，更勁爆的是，部長丟出要延長房地合一稅的管制年限，例如現行一年內交易課房地合一稅45%，可能會拉長到2年甚或是3年，這下成屋投資炒房客可真的要GG了！

這些手段確實都切中炒房客的要害，只是有些做法需得再修法，恐緩不濟急，但畢竟打炒房國家隊都動起來了，接下來就看能不能達到該有的成效，全民都等著看呢！

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接