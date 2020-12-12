葉國華：想房市不飆漲引民怨 政府須讓民眾安心
這次肺炎疫情在全球延燒，大幅衝擊各國經濟，不僅各地出現封鎖狀況，也導致許多店家關閉、企業裁員，甚至衝擊到經濟基本面的需求。而面對這樣的狀況，各國紛紛祭出低利率與寬鬆貨幣政策(QE)應對，以美國來說，Fed就選擇降息與幫美國經濟插上強心針，釋出無限量QE的措施，導致今年3-6月，短短幾個月FED資產就爆增3兆美元以上。
由於低利率與QE除能帶動投資、消費，間接提振經濟外，最直接的效果在於讓資產價格上升，往往都會形成股市、房市雙雙上漲。以今年先進國家與新興國家的房市來看，房價都有不少年漲幅，以美國來說，據美國全國房地產經紀人協會（NAR）數據，美國單戶住宅價格中位數，今年Q3上漲了12%，來到31萬3500美元（約902萬元新台幣），創下2013年Q3同期最大年增幅，而且不僅美國，德國、澳洲、加拿大，今年Q2房價也都有6%以上的年增幅。
而目前台灣在4月國內頻頻零確診，國內疫情爆發疑慮解除下，房市漲勢也有啟動的狀況，不僅二手市場的信義房價指數Q3房價年漲幅已有6.1%，代表一手市場的國泰房地產指數，今年Q3全國新屋大廈房價年漲幅甚至還高達15.7%，足可見到這波資金潮湧入房市的威力，未來民眾買房勢必更加辛苦，如何幫助無殼蝸牛值得政府多加以著墨。
今年台灣因為防疫成功，又有台商大量回流、境外資金匯回等議題，加上超低利率的寬鬆環境也有利房市，確實導致大量資金湧入房市，尤其，預售產品因為付款最為輕鬆，漲勢更為猛烈，甚至市場傳出有違規的紅單交易或是短線換約的狀況。
雖然近期包含央行與各財經部會都有注意到房市過熱的議題，但房市是否能降溫，還是在信心的問題。由於，目前全世界各國都處於低利率與QE印鈔的狀況，各國房價都有上漲的狀況，這些「上漲」資訊民眾從新聞等各類管道都查的到，加上台灣近期房價上漲，民眾也都看在眼裡，也實際感受的到，自然勇於進場看房、買房，房價因此上漲並非沒有原因。
建議如果政府想要讓房市降溫，打炒房的動作與態度是一定要展現出來，這樣才能讓民眾安心，讓房價短期內不會再大幅飆漲，這樣就沒有急著進場追買的需要。並且，政府單位也應該持續加速房市資訊透明化，讓實價登錄修法可以加快，早點將目前預售屋交易不透明的情形進行修正，讓民眾不致因資訊落後、不足，而做出錯誤的判斷。
葉國華
◎現職
屋比房屋總經理
◎經歷
屋比房屋比價平台創辦人
APPLE HOUSE房屋自售平台總經理
前品牌房仲首席房產顧問暨豪宅發言人
28年房地產實戰經驗、服務成交超過3000位客戶
商周學院5屆超業人氣講師、 天下、財訊、Smart、Cheers、東森夢想街之全能事務所、等各大知名媒體常態受邀講者
創立APPL HOUSE房屋自售平台
創立屋比超省房屋比價平台
◎著作
《利他，才是房仲該做的事》(商周)
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近年來老屋重建夯，危老案有政策幫忙，申請案件數快速成長，截至10月底，北台灣危老建案推案量已達447億，今年將挑戰500億！尤其這波因疫情成為「慘業」的飯店業，正好趁這一波好好重頭整理一番。想知道危老建案的更多商機，請看本期專題報導。
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